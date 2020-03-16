Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайн

Эксперты Сети Ланет рассказывают о своем сервисе для просмотра онлайн-телевидения.

В наше время совсем необязательно иметь современный телевизор и дополнительно оплачивать подписку на каналы различных медиагрупп, чтобы быть в курсе самых последних новостей и смотреть любимые ТВ-программы. Можно смотреть ТВ онлайн на любом устройстве с доступом к Интернету, например, с помощью приложения Ланет.TV.

Преимущества интернет-телевидения

Сервис Ланет.TV. работает по технологии ОТТ-телевидения: сигнал передается пользователю без прямого контакта с оператором связи. Поэтому для того, чтобы им пользоваться, не обязательно быть абонентом интернет-провайдера Сеть Ланет. Но главные плюсы интернет-телевидения заключаются в следующем:

высокое качество изображения;

огромное количество каналов;

интерактивность;

легкость управления;

возможность смотреть каналы онлайн с любого гаджета с доступом к Интернету.

Вы получаете возможность смотреть ТВ-программы в высоком качестве в любое время и в любом месте. Интерактивный формат телевидения онлайн позволяет пользоваться такой важной функцией как телепрограмма, смотреть самые рейтинговые украинские новости, сортировать и искать контент по жанрам, а также создавать собственные списки.

Как смотреть ТВ через Интернет? Все просто: у вас должен быть доступ к Интернету на вашем телевизоре с поддержкой Smart TV, ноутбуке, ПК, планшете или смартфоне и установленное приложение онлайн ТВ.

С приложением Ланет.TV вы можете смотреть онлайн различные ТВ-каналы, в зависимости от выбранного пакета: информационно-новостные, развлекательные, познавательные, смотреть спортивные каналы с прямыми эфирами важнейших событий мира спорта, популярные сериалы, новинки кино и другие программы ТВ. Фактически, это приложение сделает из любого гаджета телевизор онлайн, так как позволяет смотреть полюбившиеся ТВ программы в удобное время и в отличном качестве.

Данный сервис ТВ онлайн предлагает несколько пакетов услуг с разным количеством каналов и качеством изображения, а также доступ к спутниковым каналам Украины. После установки приложения пользователь получает доступ к личному кабинету, откуда может управлять пакетами и подписками, счетом и настройками профиля.

Ланет.TV – это абсолютно легальный сервис Интернет ТВ с наиболее полной подборкой лицензированного ТВ-контента. Это дает возможность потреблять контент осознанно, поддерживая его производителя. Большинство украинских каналов доступны также и за рубежом, поэтому вы всегда будете в курсе всех горячих новостей. Сервис Ланет.TV – оптимальный вариант для тех, кто хочет держать руку на пульсе происходящего в родной стране и во всем мире.

Ланет.TV позволяет смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие где угодно и когда угодно совершенно легально.