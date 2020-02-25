Vivo выпустила игровой смартфон с поддержкой 5G (фото)

В разных странах будут продаваться различные модификации игрового смартфона iQOO 3.

В рамках игрового суббренда компании Vivo был представлен новый флагманский смартфон с топовыми характеристиками, получивший название iQOO 3. Данная новинка получила Super AMOLED дисплей диагональю 6,44 дюйма с разрешением Full HD+.

Читайте такжеHuawei представила флагманские камерофоны с поддержкой 5G и без сервисов Google (фото)

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Производитель называет используемый экран Polar View Display. Он поддерживает HDR10+ и в некоторых режимах работы способен достигать максимальной яркости 1200 нит. Частота обновления изображения составляет 60 Гц, а частота опроса сенсорной панели – 180 Гц. Благодаря этому обеспечивается минимизация задержек ввода. Среди прочих особенностей можно выделить наличие сканера отпечатков пальцев под дисплеем и сквозного отверстия для фронтальной камеры, расположенного в верхнем правом углу экрана", - говорится в сообщении.

Сердцем смартфона iQOO 3 стала система-на-чипе Snapdragon 865. Она дополнена оперативной памятью LPDDR5 объёмом 6, 8 или 12 ГБ и встроенным хранилищем UFS 3.1 ёмкостью 128 или 256 ГБ. Для отвода от чипсета используется жидкостная система охлаждения. На рынок поступят версии с поддержкой стандартов связи LTE и 5G.

На задней панели смартфона iQOO 3 расположена камера на базе четырёх модулей. Главный модуль содержит 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX582 и объектив с диафрагмой f/1.8. Также в наличии имеются 13-мегапиксельный телефото модуль (f/2.46), 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (f/2.2) и 2-мегапиксельный модуль для определения глубины снимаемой сцены. В вырезе дисплея расположилась 16-мегапиксельная камера для автопортретов.

Новинка оснащается аккумулятором ёмкостью 4440 мА-ч. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки Super FlashCharge с передачей 55 Вт энергии всего за 15 минут зарядки удаётся восполнить половину заряда батареи. На боковой грани корпуса имеются две дополнительные сенсорные кнопки Monster Touch. А встроенная система 4D вибрации имитирует отдачу оружия в играх. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой iQOO UI 1.0. Программная платформа предлагает пользователям ряд игровых оптимизаций и функций, включая режим Ultra Game Mode, блокирующий уведомления и входящие вызовы, чтобы ничего не отвлекало от игровых баталий.

На разных рынках будут продаваться различные модификации игрового смартфона iQOO 3. Например, в Индии будут доступны версии 8/128 ГБ LTE ($515), 8/256 ГБ LTE ($555) и 12/256 ГБ 5G ($625). В то же время в Китае можно будет купить следующие версии с поддержкой 5G: 6/128 ГБ ($510), 8/128 ГБ ($540), 12/128 ГБ ($568) и 12/256 ГБ ($625). Продажи стартуют с 4 марта.