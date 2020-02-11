Samsung 2020: трансляция Galaxy Unpacked на русском (видео)

Трансляция презентации Galaxy Unpacked продлится два часа.

11 февраля в 21.00 по киевскому времени в Сан-Франциско состоится презентация Samsung Galaxy S20.

Трансляция Samsung онлайн на русском будет показывать канал Samsung Ukraine.

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Согласно предварительной информации, новый смартфон будет доступен в трех вариантах: стандартный Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. Все гаджеты получат поддержку мобильной связи 5G. Среди анонсированных новинок – смартфон-"жабка" Galaxy Z Flip.

Трансляция презентации Galaxy Unpacked продлится два часа.

По слухам, цена на новый флагман Samsung Galaxy S20 составит 1000 долларов (24 400 гривень), цена Samsung Galaxy S20+ – 1200 долларов (29 300 гривень).

А вот цена на раскладной телефон Galaxy Z Flip составит 1400 долларов (34 200 гривень).