Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ

В январе спутниковый сигнал 23 украинских ТВ-каналов был закодирован, смотреть их бесплатно уже невозможно. Что теперь делать зрителям спутникового ТВ?

О кодировании спутникового сигнала украинцев неоднократно предупреждали: трансляция канала прерывалась, высвечивалось сообщение, призывавшее не терять времени и обратиться за легальными ТВ-услугами, которые предоставляет только официальный телевизионный оператор Украины.

Ранее частоты спутниковых каналов 2019 можно было с легкостью найти в Интернете и настроить свой тюнер на прием. Теперь новые частоты украинских каналов делают невозможным нелегальный просмотр ТВ-контента. Если раньше вы смотрели каналы спутникового ТВ бесплатно, то теперь нужно купить новый тюнер, дождаться визита телемастера и вносить ежемесячную абонплату за просмотр любимых каналов. Легальными услугами официального провайдера спутникового телевидения в Украине пользуются лишь 4% домохозяйств по всей Украине. Поэтому новые параметры спутникового ТВ заставляют многих искать альтернативу платному спутниковому ТВ.

Нет сигнала на спутнике, что делать? Наиболее очевидный и недорогой выход – смотреть интернет-телевидение. Для просмотра интернет ТВ не нужны особые приставки и другие устройства. Достаточно установить приложение на свой смартфон, планшет или ноутбук и смотреть каналы онлайн уже сейчас. Есть несколько типов телевидение онлайн, но наиболее популярными остаются ОТТ и IPTV.

Как смотреть ТВ через Интернет? Поинтересоваться у своего провайдера домашнего Интернета, предоставляет ли он услугу IPTV. Если так, то вы можете изменить тарифный план и уже сегодня смотреть в прямом эфире IPTV украинские каналы. Так же можно воспользоваться услугами любого сервиса ОТТ и смотреть украинские каналы онлайн, например, Ланет.TV – официальный телевизионный оператор, предоставляющий лицензированные ТВ-услуги. Да, это платное ТВ, но абонплата оптимальная, а вы получаете огромный спектр ТВ каналов онлайн в прекрасном качестве. А также у вас есть выбор смотреть каналы онлайн в записи или смотреть в прямом эфире, подробная ТВ-программа на неделю, программа лояльности для абонентов и выгодные промокоды, которые помогут сэкономить до 50% стоимости ТВ-услуг в сервисе.

С сервисом ТВ онлайн Ланет.TV вы можете смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и другие каналы вполне легально и максимально удобно.