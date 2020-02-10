Новая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip дебютировала на "Оскаре" (видео)

Официальную рекламу показали во время трансляции.

Компания Samsung сделала необычный для себя ход. Она не стала дожидаться мероприятия Unpacked 2020 для того, чтобы впервые продемонстрировать публике новый смартфон Galaxy Z Flip.

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Во время трансляции церемонии награждения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар», корейский производитель показал рекламный ролик, посвящённый Samsung Galaxy Z Flip, пишет ixbt.com.

В ролике Samsung Galaxy Z Flip показан в чёрном и сиреневом цветах, с разных сторон, в сложенном и открытом режимах, во время приёма звонка, и так далее.

Можно увидеть такие элементы дизайна, как врезанная фронтальная камера, двойная основная камера, совсем небольшой внешний экранчик для разной полезной информации. Также много внимания уделено режиму, когда раскладушка согнута на 90 градусов и устанавливается на столе, например, во время видеозвонка.

This is the first time (I guess) Samsung showed one of its Flagship Smartphones before Unpacked officially. The #GalaxyZFlip Commercial is our already and it looks so cool. pic.twitter.com/cGicYEJOsj — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 10, 2020

Полноценная презентация Samsung Galaxy Z Flip состоится 11 февраля, одновременно с флагманской серией Galaxy S20.