Картам Google уже 15 лет: компания запустила новый логотип и приложение

Пользователи получат обновленное приложение Google Карты для Android и iOS, интерфейс которого будет разбит на пять вкладок: Что рядом?, Поездки, Сохраненное, Добавить и Новости.

Карты Google стали неотъемлемой частью жизни не только путешественников, но и более 1 миллиарда людей, которые пользуются ими ежемесячно. Свой 15-й день рождения Карты Google решили отметить новым логотипом, внешним видом и обновлениями продуктов.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В феврале 2005 года компания Google запустила первую версию своих Карт, которые в эпоху бумажных карт позволяли пользователям проложить маршрут в интернете и… распечатать его на принтере", - говорится в сообщении.

Начиная с сегодняшнего дня, пользователи получат обновленное приложение Google Карты для Android и iOS, интерфейс которого будет разбит на пять вкладок: Что рядом?, Поездки, Сохраненное, Добавить и Новости.

Что рядом?: в этой вкладке собрана информация, рейтинги, обзоры и многое другое об около 200 миллионов мест по всему миру, в том числе местные рестораны, ближайшие интересные места и достопримечательности города.

Поездки: независимо от вида транспорта, эта вкладка должна помочь выбрать наиболее эффективный маршрут. При этом пользователь сможет настроить ежедневный маршрут, чтобы получать обновления движения в режиме реального времени, время поездки и предложения по альтернативным маршрутам.

Сохраненное: пользователи сохранили больше 6,5 миллиарда мест на Картах Google. Теперь они смогут найти их в одной вкладке, а также найти и упорядочить планы предстоящей поездки и поделиться рекомендациями о местах, где были.

Добавить: сотни миллионов людей ежегодно предоставляют информацию, которая помогает постоянно обновлять Карты Google. С помощью новой вкладки "Добавить" пользователи смогут проще делиться знаниями об их местности, такими как подробности о дорогах и адресах, пропущенные места, отзывы о заведениях и фотографии.

Новости: эта вкладка предоставит информацию о тенденциях, рекомендуемых местах для посещения от местных экспертов и специализированных компаний, таких как The Infatuation. Кроме открытий, сохранения и обмена рекомендациями по своей сети, пользователи смогут напрямую общаться с компаниями, чтобы получить ответы на вопросы.

В Google отмечают, что поскольку они празднуют день рождения Карт, то во время использования навигации пользователи смогут увидеть пиктограмму праздничного автомобиля, которая будет доступна в течение ограниченного времени.