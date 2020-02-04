Клиенты Vodafone помогли приобрести кардиологическое оборудование на сумму 644 000 грн

Благодаря средствам, собранным в рамках благотворительной программы Vodafone «Доброе дело в подарок», в Киевском Институте Сердца появилось новое оборудование, необходимое для диагностики, проведения операций и реабилитации пациентов с заболеваниями сердца.

В рамках программы «Доброе дело в подарок» средства, которые ранее планировались для приобретения подарков клиентам к праздникам, Vodafone направляет на помощь детям, нуждающимся в срочной сложной операции по устранению врожденного порока сердца, а также на закупку необходимого кардиологического оборудования. После хирургического вмешательства дети получают возможность жить здоровой полноценной жизнью.

В программе активно участвуют клиенты Vodafone, направляя накопленные во время пользования мобильной связью бонусы на реализацию благотворительного проекта. Кроме того, приобщиться к программе может каждый, кто совершил покупку в любом из магазинов Vodafone. С каждого чека Vodafone Retail перечисляет 2 гривны на благотворительный проект.

142 ребенка уже стали здоровыми благодаря программе Vodafone «Доброе дело в подарок». Помощь получают дети из разных уголков Украины. Так, в 2019 году вместе со своими абонентами Vodafone помог детям из Ровенской, Херсонской, Запорожской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской и Киевской областей. Первая операция в рамках программы «Доброе дело в подарок» была проведена в сентябре 2011 года. Программа реализована при участии Киевского Института Сердца.

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 24 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 41 страны и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках. По состоянию на 30 сентября 2019 года Vodafone предоставляет услуги около 625 миллионам абонентов мобильной связи и 21 миллиону пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.