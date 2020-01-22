Apple перестала шифровать резервные копии iCloud из-за давления ФБР - СМИ

Некоторые источники утверждают, что именно ФБР выступило против шифрования данных в iCloud, и Apple попросту решила больше "не дразнить медведя".

Несмотря на все заявления Apple о том, что конфиденциальность данных пользователей является для неё приоритетом, оказалось, что резервные копии данных в iCloud не используют сквозное шифрование. Это значительно облегчает задачу правоохранительным органам, поскольку им даже не требуется доступ к смартфону.

Читайте такжеApple извинилась за прослушку подрядчиками запросов к Siri

Согласно изданию Reuters, компания отказалась от планов разрешить пользователям шифровать свои файлы в iCloud после неоднократных жалоб ФБР.

Apple долгое время хвасталась тем, что всегда отстаивает конфиденциальность пользователей, даже развернула огромный рекламный баннер возле выставочного центра CES в Лас-Вегасе, который гласил: "Всё, что происходит на вашем iPhone, остаётся на вашем iPhone".

Новая система защиты должна была помочь пользователям уберечь свои файлы от злоумышленников. После её внедрения компания не смогла бы контролировать данные, которые загружаются в iCloud. Соответственно, и не смогла бы передавать их третьим лицам. Но в один момент Apple отказалась от шифрования резервных копий в облаке из-за риска потери доступа пользователей к своим файлам.

Некоторые источники утверждают, что именно ФБР выступило против шифрования данных в iCloud, и Apple попросту решила больше "не дразнить медведя".

По данным Reuters, в первой половине прошлого года Apple передала правоохранительным органам полные резервные копии примерно с 6 000 устройств, удовлетворив 1568 запросов. Во второй половине 2018 года в распоряжении американских спецслужб оказались данные из более чем 14 000 аккаунтов пользователей.