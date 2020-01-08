Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ

Почему кодирование спутниковых каналов изменит рынок телевидения навсегда.

Уже с января 2020 жителям Украины поможет смотреть ТВ только официальный телевизионный оператор, так как просматривать каналы спутникового ТВ бесплатно станет невозможно. Дело в том, что ранее большинство украинцев потребляли спутниковый сигнал нелегально, иными словами, смотрели пиратский контент. Частоты спутниковых каналов 2019 можно было найти в открытом доступе и смотреть каналы Украины в других странах. Кодирование сигнала перекроет доступ к приему технического сигнала со спутника для обычных граждан.

С 4 ноября трансляция канала прерывалась (так называемый блэкаут) и высвечивалось предупреждение о последующем кодировании спутникового сигнала. Данное сообщение доносило до зрителей информацию о новых параметрах спутникового ТВ и рекомендовало в самом скором времени обратиться к официальным провайдерам спутникового телевидения в Украине. Таким образом уже сейчас нужно искать альтернативы, например, смотреть ТВ онлайн.

Так почему же было принято решение о кодировании спутниковых каналов? Согласно требованиям правообладателя, у которого отечественные каналы ТВ покупают контент (фильмы, сериалы и передачи), транслировать его можно только на территории Украины. Это борьба с пиратством. Ведь сигнал со спутника является техническим и не предназначен для рядового обывателя.

Дабы 21 января не сокрушаться «нет сигнала на спутнике, что делать?», мы рекомендуем уже сейчас подумать, как дальше смотреть ТВ. Новые частоты украинских каналов не позволят вам смотреть каналы популярных медиа групп. К тому же, следует регулярно просматривать новости спутниковых телеканалов в Украине, так как с каждым днем появляется все больше сервисов платного ТВ и нужно выбрать наилучший вариант (обращайте внимание на провайдера услуги, это должен быть официальный телевизионный оператор Украины).

Но наиболее доступная и малозатратная альтернатива – интернет-телевидение. С его помощью вы можете смотреть все украинские каналы онлайн.

Есть несколько видов интернет ТВ, но наиболее популярные сейчас ОТТ и IPTV-телевидение.

Как смотреть ТВ через Интернет?

Сегодня в Украине есть немало онлайн-сервисов, которые предоставляют доступ к просмотру разнообразного контента, в том числе и телевидения онлайн, например, Ланет.TV. Кроме того, вы можете приобрести пакет услуг Интернет+ТВ у своего провайдера и смотреть IPTV украинские каналы.

Смотреть каналы онлайн намного удобнее, чем смотреть в прямом эфире, ведь вы можете перематывать эфир, ставить на паузу и так далее.

Ланет.TV – официальный телевизионный оператор. ТВ онлайн от Ланет.TV невероятно удобное и выгодное:

Есть как бесплатный пакет /PROMO, так и платные ТВ-пакеты; Система бонусов и скидок; Разнообразие контента в прекрасном качестве; Возможность записи и перемотки эфира до 2 часов.

Вы всегда сможете смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV в сервисе Ланет.TV, не теряя доступа к любимым телеканалам.