«Детская надежда»: абоненты Киевстар перечислили 2 миллиона гривен для маленьких пациентов

19 декабря, в День Святого Николая, сборы для совместной социальной инициативы Киевстар и Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) «Детская Надежда» пересекли сумму в 2 миллиона гривен. Все средства, привлеченные благодаря SMS-пожертвованиям абонентов, идут на обеспечение детских онкологических и кардиологических диспансеров современным оборудованием, медицинскими расходными материалами и инструментами.

В частности, на средства, которые перечислили абоненты Киевстар с помощью SMS-сообщений, было закуплено оборудование и материалы для 11 отделений в детских больницах по всей Украине – Института им. Н. Амосова, Национального института рака и НДСБ «ОХМАТДЕТ» в Киеве, Одесской и Днепропетровской областных детских больниц, Львовской областной детской клинической больницы «ОХМАТДЕТ» и Западноукраинского специализированного детского медицинского центра. Ежегодно вместе эти больницы помогают преодолевать болезни более 15 тысячам маленьких пациентов. Также до конца января 2020 будет передано оборудование еще в 4 больницы в Киеве, Львове и Днепре.

К инициативе «Детская надежда» уже присоединилось более 30 тысяч абонентов Киевстар, 9 тысяч из которых настроили регулярные взносы и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. В целом это более 100 тысяч благотворительных СМС-сообщений. Средний размер пожертвования для инициативы «Детская надежда» составляет всего 15 гривен.

«Инициатива «Детская надежда» каждый раз доказывает теорию маленьких добрых дел – вместе тысячи небольших пожертвований составили уже два миллиона, на которые удалось приобрести жизненно необходимое оборудование для сотен маленьких пациентов. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые присоединились к инициативе», – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Проект осуществляется в партнерстве с МБФ «Украинская Биржа Благотворительности» (УББ), которая провела мониторинг детских медицинских учреждений Украины и в совершенстве знает их реальные потребности. Средства, которые абоненты жертвуют при помощи SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований Киевстар перечисляет МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. С отчетами по сбору и использованию средств можно ознакомиться на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

«В очередной раз украинцы доказывают, что они готовы помогать, быть неравнодушными и становиться частью решения острых проблем. 2 миллиона гривен – это тысячи отправленных СМС-сообщений, которые материализовались в важное для спасения жизней маленьких украинцев оборудование, которое уже работает в больницах в разных уголках страны. Помогайте честно. Давайте делать добро вместе!», - комментирует Ирина Гуцал, директор Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности».

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвования могут быть разовыми, от 1 до 3000 гривен, или регулярными – 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 гривен. Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает доброму делу. Ознакомиться с подробностями и поддержать инициативу можно по ссылке https://kyivstar.ua/uk/charity-ubb.

Напомним, в декабре 2018 Киевстар совместно с Международным благотворительным Фондом «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) основал социальную инициативу «Детская надежда». Ее цель – помощь детям с пороками сердца и онкологичними заболеваниями.

Справка про Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи для 26,4 млн абонентов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет осуществляет деятельность в Украине и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Справка про Украинскую Биржу Благотворительности (ubb.org.ua):

Украинская Биржа Благотворительности - это уникальный благотворительный фонд, который помогает решить любую социальную проблему, благодаря онлайн платформе (ubb.org.ua). УББ дает возможность безопасно, понятно, легко помогать и получать помощь.

Команда УББ придумывает и отбирает проекты, собирает на них средства и воплощает в жизнь важнейшие благотворительные инициативы, которые никого не оставляют равнодушным. С 2012 года является победителями и лауреатами самых значимых премий и конкурсов в сфере благотворительности.

За 7 лет работы на платформе ubb.org.ua привлечено более 224 млн грн, поддержано более 4,3 тыс. Благотворительных проектов и инициатив, партнерами стали более 120 неприбыльных организаций и более 200 бизнес-компаний.

Украинская Биржа Благотворительности позволяет помогать быстро, эффективно и прозрачно объединяться для достижения больших результатов от небольших взносов.