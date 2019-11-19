Киевстар упрощает условия подключения для бизнес-клиентов

Для бизнес-клиентов компания предоставляет пакетные предложения и создает комплексные тарифные планы, которые существенно упрощают работу.

Киевстар делает подключение и переход на тарифные планы для бизнес-клиентов еще проще: оформить договор теперь можно не только в фирменных магазинах оператора, но и в более чем 1100 магазинах партнеров по всей Украине.

Партнерами Киевстар стали все магазины сетей Алло, Жжук, Ringoo, МТА (Мультимедіа) Fishki.ua, Комп’ютерний Всесвіт, Кібернетики та Вухо.ком. Их сотрудники помогут просто и быстро оформить договор сразу в магазине.

Для бизнес-клиентов компания предоставляет пакетные предложения и создает комплексные тарифные планы, которые существенно упрощают работу. В частности, в тарифных планах предоставляется доступ к приложениям лицензионного Microsoft Office 365, Mobile ID и виртуальная АТС, что позволяет полностью контролировать вызовы и сохранять историю разговоров. Все это предоставляется без каких-либо дополнительных оплат. Также бизнес тарифы включают в себя безлимитные звонки в крупнейшей сети в Украине, безлимитный интернет, минуты для звонков на другие сети и даже за границу. Кроме того, в тарифных планах для бизнес-клиентов, Киевстар предлагает возможность пользоваться всеми услугами сразу, оплачивая их частями или даже в следующем месяце; лучшую защищенность персональных данных, приоритетное обслуживание и множество дополнительных функций.

Клиенты, которые хотят подключить корпоративные номера телефонов к сети Киевстар, могут обратиться по телефону 0-800-305-550 (для абонентов других мобильных операторов и стационарных номеров Украины). Звонки не тарифицируются.

Справка о Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются примерно 26,2 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookla за 2018 год, в сети Киевстар средняя скорость мобильной передачи данных является самой высокой по Украине.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.