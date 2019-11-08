Apple вернула многозадачность на iPhone и iPad

Также решена проблема с потерей сотовой связи на iPhone после совершения звонка.

Компания Apple выпустила обновления мобильных операционных систем iOS и iPadOS для iPhone и iPad. Апдейты iOS и iPadOS 13.2.2 доступны для смартфонов и планшетов Apple "по воздуху".

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"iOS и iPadOS 13.2.2 представляют собой небольшое обновление, направленное на повышение производительности и исправление ошибок в вышедшей недавно iOS 13.2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, среди всего прочего, исправлена крупная проблема с многозадачностью и управлением оперативной памятью. Пользователи жаловались, что система стала "более агрессивной" в закрытии фоновых приложений и задач. В результате такие приложения, как Safari и YouTube были вынуждены перезагружаться чаще, чем обычно, когда пользователь открывает их вновь.

Проблема наблюдалась после выхода iOS 13 и iPadOS 13, а в iOS 13.2 и iPadOS 13.2 стала ещё больше. После повторного открытия Safari, Камеры, YouTube, Facebook и Instagram, приложения выгружались из оперативной памяти особенно часто.

Также решена проблема с потерей сотовой связи на iPhone после совершения звонка.