lifecell запускает электронные sim-карты вместо обычных

Благодаря eSIM-модулю можно приобрести и настроить использование нескольких номеров в одном телефоне.

Мобильный оператор lifecell запускает в использование eSIM вместо обычных физических sim-карт, сообщила пресс-служба оператора.

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«Инновационность этой технологии заключается в том, что при использовании eSIM для пользования связью не нужна традиционная физическая SIM-карта, которая вставляется в слот мобильного телефона. Теперь роль физической SIM-карты выполняет чип, который уже инсталлирован производителем смартфона, планшета или другого гаджета. На него загружается профайл номера», - сообщили в lifecell.

В компании отметили, что eSIM - это важный эволюционный шаг в развитии телеком-отрасли, поскольку в будущем eSIM полностью заменят физические SIM-карты, так как они более надежны и удобны.

«С сегодняшнего дня lifecell предлагает своим абонентам это инновационное решение, которое в первую очередь заинтересует владельцев последних моделей смартфонов и планшетов Apple, а также флагманских моделей смартфонов Google Pixel», - цитирует пресс-служба директора по маркетингу lifecell Дмитрия Дзябуру.

Сообщается также, что благодаря eSIM-модулю можно приобрести и настроить использование нескольких номеров в одном телефоне.

Кроме того, абонент может самостоятельно выбирать в меню устройства, а номер делать активным.

В lifecell добавили, что для пользования нужным номером теперь нужно будет только выбрать необходимый профиль, а даже если уже используется физическая SIM-карта в слоте смартфона, абонент с помощью eSIM может активировать дополнительные номера.

Отмечается также, что для установки и активации eSIM нужно иметь интернет-соединение на подключаемом устройстве.

Как сообщал УНИАН, украинский оператор мобильной связи lifecell запускает услугу Mobile ID для корпоративных клиентов, которая позволит существенно расширить спектр сервисов, которыми смогут воспользоваться абоненты lifecell с помощью мобильного телефона.

Справка УНИАН. lifecell — украинский диджитал-оператор, предоставляющий услуги связи и мобильного интернета. 100% акций оператора принадлежит Turkcell — турецкому поставщику конвергентных телекоммуникационных и технологических услуг.