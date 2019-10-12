Meizu представила в Украине парочку новых смартфонов (фото)

В Украине стартуют продажи смартфонов Meizu Note9 и Meizu M10.

После некоторого перерыва компания Meizu представила в Украине парочку новых смартфонов, которые будут официально продаваться в нашей стране. Новинки ориентированы на различные группы пользователей.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Модель MEIZU Note9 предназначена для применения любителями мобильной фотографии. Устройство оснащено двойной камерой на задней панели. Главный модуль выполнен на базе 48-мегапиксельного сенсора и светосильного объектива с диафрагмой f/1.7. Вспомогательный 5-мегапиксельный сенсор предназначен для размытия фона на снимках. Фронтальная камера получила 20-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой f/2.0. Смартфон MEIZU Note9 содержит дисплей диагональю 6,2 дюйма с разрешением Full HD+ 2244х1080 точек и небольшим каплеобразным вырезом под фронтальную камеру.

Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675 с GPU Adreno 612 (частота 2 ГГц) и 4 ГБ оперативной памяти. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4000 мА-ч. Поддерживается быстрая зарядка mCharge с передачей 18 Вт энергии. В устройстве доступны модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth v5.0+BLE и прочее. Работает новинка под управлением операционной системы Android 9, поверх которой установлена оболочка Flyme7. В продаже устройство доступно в чёрном цветовом решении корпуса. Рекомендуемая цена MEIZU Note9 – от 5299 гривень.

В то же время модель MEIZU M10 ориентирована на молодёжную аудиторию. Эта новинка оснащена 6,5-дюймовым экраном с соотношением сторон 19.5:9 и разрешением HD+. Дисплей покрыт защитным стеклом с эффектом 2.5D. Устройство содержит 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25 с частотой 2,5 ГГц и GPU Mali-T880. В данном случае тоже предлагаются две модификации, но ёмкость встроенного хранилища является одинаковой и составляет 32 ГБ, а отличия проявляются в объёме оперативной памяти – предлагаются конфигурации с 2 или 3 ГБ ОЗУ. Поддерживается возможность установки карт памяти ёмкостью до 128 ГБ.

В MEIZU M10 предлагается тройная камера. Главный 13-мегапиксельный модуль дополнен двумя 2-мегапиксельными модулями. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. Также сообщается о наличии 2-диапазонного модуля Wi-Fi, модулей Bluetooth и GPS. Работает MEIZU M10 под управлением чистой операционной системы Android 9. Устройство доступно в продаже с 11 октября по цене 3999 гривень. Новинка будет предлагаеться в нескольких расцветках корпуса: чёрной, синей и красной.