Депутаты упростили лицензирование для операторов телекоммуникаций

За принятие соответствующего закона проголосовали 349 народных депутатов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, в сфере телекоммуникаций.

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 349 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту №1050, заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что законопроект сокращает виды хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию.

Также, по словам депутата, документ предусматривает переход с разрешительного на уведомительный принцип приобретения права деятельности на рынке.

«Чтобы получить право, оператору нужно будет только уведомить профильного регулятора, НКРСИ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации – УНИАН), о начале деятельности», - отметил Федиенко.

Согласно пояснительной записке к документу, он регулирует несоответствие законодательства, так как закон о лицензировании предусматривал, что с 1 января 2018 года телекоммуникационные операторы перестанут получать лицензии.

«При этом соответствующие изменения в закон о телекоммуникациях так и не были внесены. Как следствие, операторы продолжают получать лицензии на такие виды деятельности: фиксированная телефонная связь, использование беспроводного доступа, мобильную связь», - говорится в документе.

Кроме этого, закон обеспечивает выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС в части отмены барьеров в доступе к рынку телекоммуникационных услуг.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, в сфере телекоммуникаций.