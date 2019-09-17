HTC планирует свое возвращение на рынок смартфонов

Сейчас присутствие компании на рынке смартфонов чисто формальное, ее доля уже давно находится на уровне статистической погрешности.

Бизнес HTC демонстрирует явные признаки выздоровления (в августе был зафиксирован рост выручки на 67%) и сейчас компания планирует свое возвращение на рынок смартфонов.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Ни для кого не секрет, что сейчас присутствие HTC на рынке смартфонов чисто формальное, ее доля уже давно находится на уровне статистической погрешности", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что HTC не рассчитывает на мгновенный результат, возвращать утраченные позиции производитель планирует постепенно, четко следуя выбранной стратегии, делая ставку на технологии VR и 5G. Именно за счет разработок в области виртуальной реальности, где HTC добилась немалых успехов, и технологий 5G компания планирует выделять свои смартфоны над конкурирующими моделями.

Начать HTC планирует с малого, наращивая выпуск смартфонов с умом. В частности, как отметил президент HTC Taiwan Даррен Чен, поскольку сейчас смартфоны стоимостью ниже NT$10 000 ($323) составляют более 60% общего объема продаж на местном рынке, HTC намерена сфокусироваться на выпуску новых моделей, ориентированных именно на этот сегмент. Напомним, недавно HTC возродила линейку недорогих смартфонов Wildfire. Логично предположить, что именно новые модели линеек Wildfire и Desire составят основу предложения компании.

Как известно, в этом году HTC осталась без флагманского смартфона (последний флагман компании - HTC U12+), но уже в самом начале следующего года компания представит свой новый флагман, причем с поддержкой 5G. Аналитики пророчат значительный рост этому сегменту и HTC явно не хочет упустить свой шанс. Напомним, не так давно компания выпустила умный концентратор 5G Hub. Само собой, предстоящий флагман HTC получит тесную интеграцию с разработками компании в области виртуальной реальности. Очевидно, что в будущем нас ждет выпуск фирменной гарнитуры виртуальной реальности HTC. Ранее такие гарнитуры для своих смартфонов выпустили Samsung, Google, Xiaomi и другие, но особой популярности эти устройства так и не получили. Сможет ли HTC предложить что-то принципиально новое, покажет время. Здесь не стоит забывать, что сейчас HTC один из лидеров рынка VR, так что потенциал есть.

HTC также хочет продвигать свой магазин приложений Viveport VR в сотрудничестве с операторами, которые предлагают решения, использующие смартфон, а не автономные модели.