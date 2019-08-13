Samsung заново изобретает складной телефон (фото)

Складывая его немного по-разному, можно получить оптимальную конфигурацию для трех режимов работы.

Источник рассказал о заявке на патент, поданной компанией Samsung. В заявке описан складной смартфон с гибким экраном.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"По замыслу изобретателей, гибкий участок стоит сделать довольно протяженным, чтобы аппарат можно было складывать так, чтобы одна часть выглядывала из-за другой. Так можно получить оптимальную конфигурацию для трех режимов работы", -говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из режимов приоритет отдан площади экрана, в другом — появляется возможность снимать камерой. Третий режим оптимален для воспроизведения звукозаписей, поскольку он открывает громкоговоритель.

Конечно, пользовательский интерфейс автоматически адаптируется под выбранный вариант использования устройства.