В Украине стартуют продажи самого дешевого смартфона Samsung

Смартфон Samsung Galaxy M10 поступит в продажу в Украине с 19 июня.

Компания «Samsung Electronics Украина» сообщила о старте продаж в Украине наиболее доступной модели в её линейке — Galaxy M10.

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Это устройство оснащено LCD IPS дисплеем диагональю 6,22 дюйма разрешением HD+ 1520х720 пикселей (соотношение сторон 19.5:9), пишет itc.ua.

Смартфон Samsung Galaxy M10 основана на однокристальной системе Exynos 7870, которая изготавливается по нормам 14-нанометрового технологического процесса и включает 8 вычислительных ядер Cortex-A53 с частотой 1,6 ГГц. Аппарат также несёт на борту 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карты памяти ёмкостью до 512 ГБ.

На задней панели устройства расположена двойная камера, которая включает 13-мегапиксельный основной модуль (F1.9) и вспомогательный 5-мегапиксельный широкоугольный модуль (угол обзора 120 градусов, F2.2). Фронтальная камера – 5-мегапиксельная. Ёмкость батареи составляет 3400 мАч. Для подзарядки аккумулятора служит порт microUSB. Имеется 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. Габариты составляют 155,6х75,6х7,7 мм при массе 163 г.

Смартфон Samsung Galaxy M10 поступит в продажу в Украине с 19 июня 2019 года. Устройство будет доступно эксклюзивно в интернет-магазине ROZETKA в ограниченном количестве по рекомендованной розничной цене 3599 грн. Первые покупатели гарантированно получат карту памяти Samsung ёмкостью 32 ГБ в подарок.