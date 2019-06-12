Samsung показала свой новый защищенный смартфон (фото)

Новинка сертифицирована по стандарту IP68 - полная защита от попадания пыли внутрь, выдерживается погружение в воду на глубину более 1 м длительностью более 30 мин, устройство может работать в погружённом режиме.

Компания Samsung официально представила свой новый смартфон под названием Galaxy XCover 4s. По характеристикам, это модель средне-бюджетного сегмента, но из-за высокой заявленной степени защиты от негативных внешних воздействий, устройство оказалось не из дешёвых.

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Представленная новинка сертифицирована по стандарту IP68 (полная защита от попадания пыли внутрь, выдерживается погружение в воду на глубину более 1 м длительностью более 30 мин, устройство может работать в погружённом режиме) и соответствует требованиям стандарта MIL-STD 810G, пишет itc.ua.

Смартфон Samsung Galaxy XCover 4s оснащён 5-дюймовым TFT дисплеем с HD разрешением и процессором Exynos 7885. Аппарат несёт на борту 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная камера на задней панели выполнена на базе одиночного 16-мегапиксельного сенсора и дополнена объективом с диафрагмой f/1.7. На лицевой панели расположена 5-мегапиксельная камера (объектив с диафрагмой f/2.2). Ёмкость батареи составляет 2800 мАч. Устройство имеет размеры 145,9×73,1×9,7 мм и содержит на корпусе специальную кнопку XCover, которую можно настроить для запуска часто используемых приложений. В качестве операционной системы используется версия Android 9 Pie.

Новый защищённый смартфон Samsung Galaxy XCover 4s поступит в продажу в июле по цене €299,99. Первоначально новинку можно будет купить в Италии, а затем она появится и в других странах Европы.