«Киевстар» вместе с «Альфа Страхование» предлагает новую услугу – страхование для путешественников

Стоимость страхового полиса, например, для поездки на 7 дней, составит около 300 грн.

«Киевстар» совместно с СК "Альфа Страхование" запустил услугу туристического страхования, которой могут воспользоваться абоненты предоплаченной и контрактной формы обслуживания.

Стоимость страхового полиса, например, для поездки на 7 дней, составит около 300* грн. При этом, он действует во всех странах мира, содержит покрытие всех медицинских услуг в случае необходимости предоставления экстренной помощи за рубежом. Cумма, на которую абонент застрахован, составляет 30 тыс. евро.

Преимущество новой услуги в том, что оформить и оплатить полис можно онлайн без посещения офиса компании. В качестве бонусов при заказе услуги абоненты получат средства для использования в роуминге, или дополнительные минуты для звонков. Абоненты предоплаты получат от 100 до 300 грн на счет для использования в роуминге. Контрактные абоненты – от 20 до 60 минут для звонков. Количество бонусных средств и минут зависит от периода, на который абоненты оформляют страховой полис.

Подробная информация об услуге доступна на сайте Киевстар по ссылке.

Напомним, что роуминг от Киевстар доступен в 195 странах мира. Также абоненты Киевстар могут воспользоваться тарифами «Идеального роуминга»: интернет от 0,10 грн за мегабайт, минута разговора от 1 грн, SMS-сообщение от 1 грн. Для этого необходимо набрать USSD-запрос *505#. После чего абонент получит индивидуальное предложение от оператора и инструкцию, как его подключить.

*Итоговая стоимость полиса зависит, в том числе от курса валют.

Справка. Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,4 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookl за 2018 год, в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета наибольшая в Украине. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

СК «Альфа Страхование» (Украина) – основана в июне 2000 года, является одним из лидеров украинского страхового рынка, имеет 25 лицензий, обладает универсальным портфелем услуг, который включает комплексные программы защиты интересов бизнеса и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Компания входит в топ-10 по чистым премиям, в топ-5 в сегменте ДМС, является лидером по «Страхованию здоровья» и «Личному страхованию», по итогам рейтинга Insurance TOP. СК «Альфа Страхование» (Украина) присвоен рейтинг финансовой устойчивости по национальной рейтинговой шкале на уровне uaAA+ (очень высокая финансовая устойчивость) экспертами РА «Стандарт-Рейтиг» и РА «Эксперт-Рейтинг».