Интернет-спутники SpaceX станут угрозой для исследований космоса - астрономы

Сам Илон Маск заявил, что спутники Starlink не окажут существенного влияния на астрономию.

На прошлой неделе компания SpaceX вывела на орбиту первые 60 спутников системы глобального интернета Starlink, однако астрономы уже видят в этом серьёзную проблему для наземной астрономии.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и многие другие исследователи заметили, что интернет-спутники слишком яркие и могут мешать наблюдениям с Земли. Кроме того, когда на орбиту выйдут почти 12 тысяч спутников SpaceX, это только усугубит проблему. Астрономы говорят, что количество объектов на орбите в конечном счёте может увеличиться втрое, и тем, кто работает с телескопами, придётся это учитывать", - говорится в сообщении.

Starlink – это ещё и проблема космического мусора. На текущий момент на орбите уже находятся около 5 тысяч спутников и около 2 тысячи из них продолжают работать, согласно последнему докладу Европейского космического агентства. С добавлением созвездия спутников от SpaceX, OneWeb, Telesat, Kepler Communications, а теперь ещё и Amazon это станет настоящей головной болью для астрономов. Но многое зависит от того, в каком месте, во сколько и в какое время года они будут находиться над Землей.

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что спутники Starlink не окажут существенного влияния на астрономию. Срок службы аппаратов составляет 5-7 лет, после чего компания планирует сводить их с орбиты и сжигать в атмосфере Земли. А чтобы спутники не "слепили" Маск попросил свою команду уменьшить их альбедо (отражательную способность) перед следующими запусками.

Но астрономы беспокоятся не только о ярком свечении. Некоторые опасаются, что радиочастоты спутников будут создавать помехи для телескопов и научного оборудования, что повлечёт за собой проблемы в изучении Вселенной. На это Маск ответил, что спутники Starlink не будут работать на определённых частотах в Ku-диапазоне, чтобы избежать подобных проблем. Он также поддержал идею использования спутников в качестве носителей компактных космических телескопов.