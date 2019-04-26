Президент компании "Киевстар" Александр Комаров: Есть села, где среднее потребление мобильного интернета на абонента достигает 70 гигабайт в месяц

В прошлом году мобильные операторы впервые заработали больше на интернет-трафике, чем на голосовой связи. С чем связан этот тренд?

Потребление мобильного интернета действительно растет стремительно. За последние два года дата-трафик в сети вырос почти втрое - со 109 до 324 петабайт. Это огромные цифры. Столько трафика можно израсходовать, если, например, непрерывно смотреть фильмы в течение двадцати пяти тысяч лет. Доходы от мобильного интернета с 2017 года выросли примерно на 80%.

Основную роль в этом сыграл запуск 4G-связи. Если смотреть на структуру 4G-трафика, большую его часть занимают видео сервисы и социальные сети, то есть, ресурсы с графически насыщенным контентом. Это закономерно: чем выше качество мобильного интернета, выше скорость – тем больше дата-трафика используют абоненты. Среднее потребление дата-трафика 4G составляет около 6 гигабайт на абонента, а в 3G – только 3,8 гигабайта.

Но в то же время, несмотря на рост потребления мобильного интернета, в нашей стране люди любят говорить и "голосом". Один абонент в сети "Киевстар" тратит на разговоры в среднем около 580 минут в месяц, это - один из самых высоких показателей в мире.

Как запуск 4G-связи повлиял на бизнес и какие преимущества эта технология открывает перед пользователями?

Мы видим, как в результате доступа к новым технологиям меняется бизнес клиентов, меняются их привычки. Благодаря 4G абонентам стали доступны услуги Mobile ID (мобильная идентификация граждан - УНИАН), IoT (интернет вещей – УНИАН), облачные сервисы и многое другое.

Около 70% бизнес клиентов, которые используют 4G, загружают данные в облачные хранилища, а почти 80% - используют мессенджеры и онлайн-приложения, чтобы продвигать свою продукцию, или общаться с клиентами. В отдаленных населенных пунктах 4G используют как замену фиксированного интернета. Есть села, где среднее потребление мобильного интернета на абонента достигает 70 гигабайт.

Пока связь 4G есть только в больших городах. Какие ваши планы по расширению покрытия?

Все очень относительно. Технология 4G внедряется в Украине только один год. Я считаю, что за один год отрасль показала заметный прогресс. Если говорить о показателях «Киевстара», на конец первого квартала 2019 года мы предоставляем услуги 4G на территории, где проживает 58% населения Украины. Для сравнения, 3G существует в нашей стране уже несколько лет и охватывает 80% населения.

Первая 4G-сеть в мире появилась в 2010 году. В Украине - только в 2018 году. Поэтому сейчас идет наверстывание. Например, в апреле мы запустили связь 4G в 1126 населенных пунктов. То есть, в среднем мы в день запускали 37 населенных пунктов. Мы стремимся к тому, чтобы к концу 2019 года предоставлять связь четвертого поколения на территории, где живет порядка 75% населения.

С какими основными проблемами при запуске 4G вам приходится сталкиваться?

Есть одна системная проблема, которую надо решать совместно с государством. Потому что частоты, выделенные для развития 4G, не очень пригодны для покрытия больших территорий. И здесь есть два решения. Первое – это попытка договориться всем вместе о перераспределении спектра в диапазоне 900 мегагерц на каких-то адекватных основах. Второй подход – искать новые диапазоны, не распределенные между мобильными операторами. Это диапазоны 800 и 700 мегагерц, которые могут быть предоставлены операторам с учетом необходимости решения проблемы цифрового разрыва между городом и селом.

В принципе, решения понятны. Я знаю, что они на повестке дня у телеком-регулятора и комитета по радиосвязи. Каким будет решение, в какие сроки – тут я комментировать не могу.

Как вы оцениваете качество связи стандарта 4G в Украине?

Это может показаться субъективным, но я оцениваю качество связи в Украине как очень высокое. Я много путешествую, и вижу аналитику по разным странам. С точки зрения качества предоставляемых услуг я могу смело заявлять, что, когда мы сравниваем ключевые параметры услуг связи в Украине других странах, мы находимся в очень хорошей позиции. Базовые параметры качества, на которых фокусируются операторы – скорость, успешность установления соединений, доставка SMS. У нас они очень высокие.

Например, для услуги передачи данных один из ключевых показателей – процент отказа в установлении соединения. У нас этот показатель составляет 0,07%. То есть, из десяти тысяч интернет-соединений только семь не состоялись по каким-то причинам. Это очень хороший результат.

Но мы работаем в непростых условиях. В сети "Киевстар" есть внутренний смс-канал, в котором я вижу все инциденты первого и второго уровня, которые влияют на работоспособность сети. Так вот, 90% инцидентов имеют две природы: вырезание оптоволоконного кабеля и отключение электроэнергии.

Можно ли оценить убытки операторов от вырезаний кабеля? Что необходимо сделать для решения этой проблемы?

Есть данные Ассоциации "ТЕЛАС", что за последние несколько лет в стране произошло более ста тысяч вырезаний кабеля. Это нанесло урон отрасли связи где-то в районе полутора миллиарда гривень.

Мы, конечно, быстро реагируем и делаем максимум для того, чтобы провести восстановительные работы. Но кражи кабеля – это системная проблема. И усилиями операторов ее не решить – здесь нужен комплексный подход на уровне государства и правоохранительных органов. По этому вопросу уже есть целый ряд законопроектов, которые поддерживает "Киевстар", в частности – об усилении уголовной ответственности за повреждения телеком инфраструктуры. Надеюсь, что в ближайшем времени они будут рассмотрены профильным парламентским комитетом и проголосованы.

С мая в Украине заработает услуга переноса номера при смене мобильного оператора - MNP. Расскажите подробнее, в чем заключается ее суть, и как она будет работать.

Схема работы этой услуги довольно проста. Абонент должен быть зарегистрирован у своего оператора. Он обращается к оператору, к которому хочет перейти. Оператор заполняет соответствующую заявку, которая впоследствии уходит в централизованную базу данных перенесенных номеров. И, если все сведения об абоненте корректны, он переходит к новому оператору с новой SIM-картой, не теряя свой прежний номер, включая код сети. Услуга будет бесплатной.

Какие последствия для рынка может иметь запуск MNP?

Больших изменений из-за введения MNP я не ожидаю. На рынке достаточно много лет у абонентов было по несколько SIM-карт различных операторов. Фактически абонент, если хотел звонить на другого оператора, выбирал себе подходящие тарифы ситуативно, через двухсимочные телефоны. В прошлом году этот тренд начал "сжиматься". Во многом благодаря широкому выбору пакетных услуг, в которых уже включено много минут бесплатных звонков на сети других операторов.

Если говорить о "Киевстаре", у нас в принципе очень низкий отказ абонентов от услуг. По данным ассоциации GSMA, которая предоставляет интересы мобильных операторов по всему миру, наша компания входит в ТОП-5 припейд операторов с самым низким показателем оттока клиентов. Абоненты с нами десятки лет, и мы, в принципе, чувствуем себя очень комфортно с точки зрения доли рынка. Поэтому я не ожидаю каких-то принципиальных изменений из-за появления MNP.

Вы принимаете какие-то меры, чтобы абоненты больше пользовались голосовой связью?

В принципе, да. Мы предлагаем клиентам уже несколько лет пакетные услуги, которые позволяют забыть о контроле за минутами и мегабайтами. Клиенты платят фиксированную плату за установленный период времени, и в рамках этой платы получают набор сервисов. Это звонки внутри сети, которые практически всегда безлимитные, минуты на других операторов, минуты на международные звонки, мегабайты интернета. В некоторых наших пакетах предусмотрен неограниченный доступ на многие сервисы: соцсети, Youtube, мессенджеры.

Для клиентов, которые пока еще не пользуются мобильным интернетом, мы предлагаем тарифы, где можно пользоваться только голосовой связью и SMS. Поэтому очень мало кто выходит за рамки пакета. С развитием мобильного интернета часть голосовых услуг переходит в так называемые OTT-приложения мгновенного обмена сообщениями: месенджеры, Viber, WhatsApp.

Людмила Романченко