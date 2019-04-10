«Киевстар» рассказал об успехах в развитии новых технологий (инфографика)

За время развития в Украине 3G и 4G связи, с 2015 по 2018 годы, компания инвестировала 22,5 млрд грн.

В апреле 2018 года телеком-оператор "Киевстар" подключил к услугам 4G связи 20 городов Украины. А уже за год компания построила крупнейшую сеть LTE, действующую в 4587 населенных пунктах, где проживает 58% населения Украины. Объемы дата-трафика в сети "Киевстар" выросли за этот же период на 300%, сообщает пресс-служба компании.

За время развития в Украине 3G и 4G связи, с 2015 по 2018 годы, "Киевстар" инвестировал 22,5 млрд грн, в том числе уплатил 7 млрд грн за лицензии на новые технологии связи, 3,5 млрд грн за использование частот и 12 млрд грн – строительство сетей связи. Сейчас в сети "Киевстар" - более 24,7 тыс базовых станций. Они обеспечивают связь 3G для 81% населения и 4G связь для 58%. Благодаря наибольшему количеству радиочастот, которые использует компания, средняя скорость мобильного интернета в сети "Киевстар" - самая высокая в Украине. Это подтверждается данными компании Ookla за 2018 год.

"В 2019 году мы намерены увеличить инвестиции в развитие 4G, чтобы как можно больше жителей Украины получили доступ к новым технологиям связи", - сообщил президент «Киевстар» Александр Комаров.

Благодаря запуску новых технологий связи абоненты получили новые возможности:

· За март 2019 года в сети "Киевстар" использовано 46 петабайтов - столько же, сколько за весь 2016 год. Что интересно, 43% дата трафика – в сети 4G.

· В сети 4G "Киевстар" абонент использует в месяц в среднем, 5,6 Гб мобильного интернета, тогда как в сети 3G - 3,8 Гб.

· Абонентам стали доступны услуги Mobile ID, IoT, Big Data, облачные сервисы и др. Так, 70% бизнес клиентов в сети 4G загружают данные в облачные хранилища.

· Абоненты используют 4G в населенных пунктах, где фиксированный интернет недоступен или его скорость невысока. Например, в Херсонской области в ряде сел среднее потребление 4G на абонента 75 ГБ в месяц, во Львовской области в некоторых селах в среднем используется 56 ГБ на абонента, в Запорожской – 50 Гб. Для сравнения, в больших городах среднее потребление дата-трафика в сети 4G: Ужгород – 12 ГБ на абонента; Херсон – 10,59 Гб, Днепр – 6,64 ГБ, Киев – 6,25 ГБ, Одесса – 6,19 ГБ.

Напоминаем, что "Киевстар" предоставляет абонентам большой выбор безлимитных тарифных планов с выгодными условиями для мобильного интернета, в том числе неограниченный трафик на популярные сервисы YouTube, социальные сети, база знаний Wikipedia, образовательная платформа Prometheus и др.

Абоненты могут заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE бесплатно во всех фирменных магазинах "Киевстар" или заказать бесплатную почтовую доставку. Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте.

Справка. «Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных наоснове широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи для 26,4 млн абонентов. Акционеры "Киевстар" – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

"Киевстар" более 20 лет осуществляет деятельность в Украине и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынка, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.