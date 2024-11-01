Остановка бронирования стала шоком для легальной части экономики, - эксперт

Остановка бронирования, к которой прибегло правительство, создала еще одну зону неопределенности для той части украинской экономики, которая работает легально. Поэтому его следует восстановить как можно быстрее, ведь проведение аудита не должно быть связано с бронированием. Такое убеждение высказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский.

"Создание еще одной зоны неопределенности фактически является новым шоком для, и здесь подчеркиваю, - именно легального сектора экономики. Предприятий, которые легально работают, платят налоги и бронируют сотрудников. Проведение аудита никаким образом не должно быть связано с остановкой процесса бронирования. Мы понимаем, и бизнес это поддерживает, что при определении критически важных могли быть нарушения, и власть имеет право проводить аудит. Но, подчеркиваю, это не должно блокировать решения, связанные с выдачей бронирований. Потому что легальный бизнес не должен быть заложником очередных решений, которые, подчеркиваю, не были прокоммуницированы с бизнесом", - подчеркнул Забловский.

Он указал, что власть в очередной раз создала прецедент относительно того, что решение принималось без коммуникации с бизнесом. Такие ситуации порождают у бизнеса желание уйти "в тень".

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"Такие решения формулируют и транслируют негативные сигналы: бизнес не может планировать, определять и прогнозировать. В условиях войны, когда очень много проблем, с которыми сталкивается бизнес, порождение новых шоков или еще большей неопределенности заставляет бизнес задуматься, вести ли свою экономическую деятельность именно в Украине. И формирует тренд на дальнейшую тенизацию. Потому что для белого легального бизнеса очень трудно адаптироваться, когда постоянно меняются правила игры", - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что подобные действия могут также спровоцировать проблемы с обороноспособностью, ведь предприятия, которые работают в оборонном секторе, также сталкиваются со значительным дефицитом персонала.

"Решения, которые будут приняты после проведения аудита - это одно. Но бизнесу надо понимать, как дальше работать в условиях еще большей неопределенности с бронированием, и как планировать свои производственные процессы. Сейчас под угрозой инвестиционный климат и стабильность функционирования многих секторов экономики, потому что дефицит работников является сейчас самой большой преградой для ведения бизнеса в Украине", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств - ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали прежде всего местные администрации. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, которые имели такой статус до 31 мая. Сейчас предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны наконец запустить процесс перебронирования.