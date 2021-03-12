Размер взыскания может превысить $975 миллионов.

Антимонопольные органы Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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По данным издания, размер взыскания может превысить $975 млн. Такую сумму в 2015 году выплатила американская Qualcomm за нарушение антимонопольных законов страны, на данный момент это самый крупный корпоративный штраф, уплаченный компаниями в Китае.

Как пишет издание, по версии регуляторов, Alibaba ведет нечестную борьбу с конкурентами. В частности, компания ограничивает продвижение товаров продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах.

Также от Alibaba могут потребовать избавиться от некоторых активов, которые не связаны с основным бизнесом компании в онлайн-торговле.

Что такое Alibaba

Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Основателем компании является Джек Ма. Компании принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.

История конфликта

Проблемы Джека Ма с китайскими властями обострились после того, как в октябре 2020 года он публично раскритиковал финансовые регуляторы и банки Китая, обвинив их в «ломбардном мышлении».

После этого банк Китая отменил обещавшее быть рекордным IPO финтех-стартапа Ма Ant Group. Джек Ма был готов отдать властям часть Ant Group, но это не помогло предотвратить отмену IPO.

20 апреля 2020 года Alibaba Group заявила о том, что инвестирует $28 миллиардов в облачную инфраструктуру. Компания заявила, что потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.

16 августа 2020 года стало известно о том, что США намерены запретить ряду китайских компаний работать на территории страны. В том числе запрет мог коснуться самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.

В октябре 2020 года основатель Alibaba Джек Ма раскритиковал финансовые регуляторы на крупнейшем бизнес-форуме в Шанхае. Он заявил, что регуляторы КНР «душат инновации», а банки работают по «менталитету ломбарда». Бизнесмен призвал к реформе системы финансового надзора, указав на то, что ее реорганизация позволит стимулировать экономический рост.

3 ноября 2020 года регуляторы Китая внезапно приостановили IPO финансовой «дочки» Alibaba Ant Group. После этого Джек Ма до конца января не появлялся на публике.

20 января 2021 года основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма впервые почти за три месяца показался на публике.

28 января 2021 года стало известно о том, что основатель Alibaba готовит масштабную реорганизацию одного из своих стартапов.

2 февраля 2021 года китайская государственная газета Shanghai Securities News исключила основателя Alibaba Джека Ма из списка главных бизнесменов страны.

3 февраля 2021 года Джек Ма согласовал с китайскими регуляторами план реорганизации Ant Group, который превратит финтех-гиганта в финансовую холдинговую компанию.

5 февраля 2021 года власти Китая выдвинули новые условия для выхода на биржу финансово-технологической компании Ant Group («дочка» Alibaba) Джека Ма.

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Автор: Елена Коваленко