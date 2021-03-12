Антимонопольные органы Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
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По данным издания, размер взыскания может превысить $975 млн. Такую сумму в 2015 году выплатила американская Qualcomm за нарушение антимонопольных законов страны, на данный момент это самый крупный корпоративный штраф, уплаченный компаниями в Китае.
Как пишет издание, по версии регуляторов, Alibaba ведет нечестную борьбу с конкурентами. В частности, компания ограничивает продвижение товаров продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах.
Также от Alibaba могут потребовать избавиться от некоторых активов, которые не связаны с основным бизнесом компании в онлайн-торговле.
Что такое Alibaba
Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Основателем компании является Джек Ма. Компании принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.
История конфликта
- Проблемы Джека Ма с китайскими властями обострились после того, как в октябре 2020 года он публично раскритиковал финансовые регуляторы и банки Китая, обвинив их в «ломбардном мышлении».
- После этого банк Китая отменил обещавшее быть рекордным IPO финтех-стартапа Ма Ant Group. Джек Ма был готов отдать властям часть Ant Group, но это не помогло предотвратить отмену IPO.
- 20 апреля 2020 года Alibaba Group заявила о том, что инвестирует $28 миллиардов в облачную инфраструктуру. Компания заявила, что потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.
- 16 августа 2020 года стало известно о том, что США намерены запретить ряду китайских компаний работать на территории страны. В том числе запрет мог коснуться самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.
- В октябре 2020 года основатель Alibaba Джек Ма раскритиковал финансовые регуляторы на крупнейшем бизнес-форуме в Шанхае. Он заявил, что регуляторы КНР «душат инновации», а банки работают по «менталитету ломбарда». Бизнесмен призвал к реформе системы финансового надзора, указав на то, что ее реорганизация позволит стимулировать экономический рост.
- 3 ноября 2020 года регуляторы Китая внезапно приостановили IPO финансовой «дочки» Alibaba Ant Group. После этого Джек Ма до конца января не появлялся на публике.
- 20 января 2021 года основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма впервые почти за три месяца показался на публике.
- 28 января 2021 года стало известно о том, что основатель Alibaba готовит масштабную реорганизацию одного из своих стартапов.
- 2 февраля 2021 года китайская государственная газета Shanghai Securities News исключила основателя Alibaba Джека Ма из списка главных бизнесменов страны.
- 3 февраля 2021 года Джек Ма согласовал с китайскими регуляторами план реорганизации Ant Group, который превратит финтех-гиганта в финансовую холдинговую компанию.
- 5 февраля 2021 года власти Китая выдвинули новые условия для выхода на биржу финансово-технологической компании Ant Group («дочка» Alibaba) Джека Ма.
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