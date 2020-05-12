Вернуть заробитчан домой: миссия невыполнима

В Украине, как и во всем мире, из-за пандемии коронавируса резко возросла безработица. По последним данным, количество официально зарегистрированных безработных в нашей стране перевалило за полмиллиона человек. И по прогнозу Национального банка худшее впереди: ожидается, что в апреле-июне национальная экономика сократится на 11 процентов в годовом выражении, уровень безработицы вырастет до почти 12 процентов трудоспособного населения, а рост зарплат остановится.

Обостряет эту ситуацию проблема трудовой миграции, вызванная тем самым коронавирусом и последовавшим мировым финансовым кризисом. Трудовые мигранты всегда поддерживали экономику Украины, переводя свои заработанные деньги в страну: только в 2019 году заробитчане перевели в Украину более 15 миллиардов долларов, что превышает десять процентов от ВВП.

По оценке Всемирного банка, Украина является крупнейшим в Европе получателем такого рода финансовых переводов. Но с закрытием границ многих стран вследствие пандемии заробитчане массово вернулись в Украину. Точных данных по количеству вернувшихся нет, но премьер-министр Денис Шмыгаль называл цифру в два миллиона человек. И это еще сильнее углубляет экономический кризис и обостряет социальные проблемы в Украине.

Кризис и пополнение армии безработных

Вернувшиеся заробитчане пополнили и так увеличившуюся армию украинских безработных, при этом ожидаемо снижаются объемы переводов от наших трудовых мигрантов. Еще в марте Национальный банк Украины ожидал сокращения в 2020 году переводов от трудовых мигрантов на 0,5-1 миллиард долларов. Но уже в начале мая пересмотрел прогноз таких переводов в сторону уменьшения с 12,5 до 10 миллиардов долларов, и это при условии отмены большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года.

Всемирный банк также прогнозирует, что в 2020 году денежные переводы трудовых мигрантов в регионах Европы и Центральной Азии упадут на 28 процентов в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса.

«По экспертным оценкам, в течение карантина в Украину вернулись около 10 процентов работников, а еще 10 процентов, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине. В то же время доходы работников, которые остались за рубежом, снизятся вследствие охлаждения экономики этих стран», - говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ.

На фоне этой ситуации недавнее заявление украинских властей о том, что украинских заробитчан не будут выпускать из страны на работу, ожидаемо вызвало сильную негативную реакцию. Ведь вернувшиеся люди, имеющие за границей хорошо оплачиваемую работу, оказались в ситуации безденежья и отсутствия перспектив в бедной стране.

Непопулярное решение

По словам независимого эксперта рынка труда Татьяны Пашкиной, вернувшиеся украинцы чувствуют себя ненужными и ждут возможности вернуться к своим зарубежным работодателям.

«В страну вернулись сотни тысяч трудовых мигрантов, но государство за полтора месяца не смогло предоставить внятной программы по привлечению их в экономику Украины. Если посмотреть на польское правительство, то оно уже предложило бизнесу 200 миллиардов злотых на поддержку. У нас нет ни одной последовательной позиции относительно того, чем должны заниматься трудовые мигранты здесь, чтобы компенсировать собственную бездеятельность, как подработать здесь, или как они могут вернуться к европейским работодателям», - сказала эксперт.

Действительно, правительство, пытаясь создать запрет выезда под прикрытием заботы о здоровье граждан, не предложило этим самым гражданам альтернативы в виде трудоустройства. Обещанные премьером 500 тысяч рабочих мест за счет привлечения украинцев к дорожному строительству выглядят неубедительно: далеко не все согласятся на такую работу, особенно учитывая разницу в зарплатах, которые платят заробитчанам за границей, и которые могут предложить здесь.

По словам директора Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергея Пархоменко, ситуация с запретом выезда трудовых мигрантов является беспрецедентной, когда президент обещает вернуть заробитчан, а для них здесь нет работы, к тому же их не выпускают из Украины.

«Красноречива ситуация, что в Польше есть рабочие места, а в Украине для этих людей работы нет, им правительство ничего не предлагает, а ехать в Польшу не дает, прикрываясь коронавирусом. Это просто некомпетентность, и это не решит вопрос пандемии... И если правительство не может обеспечить рабочие места, то должно отпустить, а не ставить искусственных преград для пересечения границы, иначе это не европейский, а северокорейский вариант. Мы должны быть благодарны, что для наших граждан есть работа», - сказал Пархоменко.

Кульбиты чиновников

Увидев непопулярность такого решения и поднявшуюся волну возмущения, особенно после скандала с блокировкой чартерных рейсов для выезда украинских работников за рубеж, власти поспешили, что называется, переобуться в воздухе.

В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что никакого запрета на выезд сезонных рабочих или трудовых мигрантов Министерство иностранных дел не принимало и в принципе запрета как такового не существует. По его словам, вице-премьер Вадим Пристайко получил поручение от главы Кабмина заняться вопросом выезда работников за границу на работы, дабы это происходило с минимальными рисками для их здоровья и логистическими сложностями в условиях отсутствия авиасообщения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые захотят официально пригласить украинцев на сезонные работы, но важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев.

Как видно, Украина оказалась не готова к исполнению предвыборного лозунга Зеленского относительно возвращения всех заробитчан домой. Оказалось, что дома этих людей никто особо не ждет и обеспечить работу, еще и с достойной заработной платой, не может. Поэтому очевидно, что после карантина и при малейшей возможности выехать за границу многие украинцы воспользуются таким шансом.

Специалисты в сфере трудовых отношений единодушны во мнении относительно массового выезда наших соотечественников на работу за границу после ослабления карантина.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник прогнозирует увеличение потока заробитчан после открытия границ.

«После того, как откроются границы, украинцы активно поедут на работу за рубеж. Причем этот поток станет еще больше, чем в начале года. Сейчас многие граждане потерял работу и пока неизвестно, когда появятся новые перспективы трудоустройства», - рассказал Воскобойник УНИАН.

По словам эксперта, в это же время в Европе есть большой спрос на наших трудовых мигрантов, там уже есть готовые рабочие места, требующие заполнения. Местные жители не спешат на них трудоустраиваться, но для наших граждан это выход из сложных условий.

«Лучше зарабатывать 20-30 тысяч гривен за рубежом в пересчете, чем 4-5 тысяч гривен дома, или вообще сидеть без работы», - сказал эксперт.

Татьяна Пашкина также считает, что многие наши соотечественники, вкусив все «прелести» безработицы или снижения зарплат в Украине, отправятся на поиски лучшей жизни вне родины.

«Сейчас, мне кажется, мы теряем тех людей, у которых уже есть опыт трудовой миграции, и они знают, куда они поедут. И также из-за сокращения заработной платы мы теряем людей, которые куда-то поедут работать. Люди, увидев, что в Украине вариантов восстановить собственное финансовое благополучие нет, и увидев, что иностранные работодатели через контракты с государством предлагают официальное трудоустройство, соцпакеты, гарантии, поедут к иностранным работодателям», - сказала эксперт.

Призрачные перспективы

Василий Воскобойник прогнозирует и структурные изменения в трудовой миграции Украины.

«После окончания карантина нас ждет экономический кризис, который приведет к уменьшению рабочих мест в стране и остановит рост зарплат. Это приведет к тому, что все больше молодых украинцев будут выбирать для работы и жизни страны Европы. Плохо то, что в отличие от тех, у кого дома остаются семьи и имущество, молодые украинцы будут в большинстве случаев превращаться в эмигрантов, которые поедут из Украины навсегда», - сказал эксперт.

Сценарии, которые предрекают специалисты, все больше похожи на реальность.

Многие страны уже ощущают нехватку украинских рабочих рук, особенно на сезонных работах. В частности, только в Финляндии рассчитывают привлечь на сезонные работы 15 тысяч украинцев, о чем говорил вице-премьер Вадим Пристайко после встречи с послом Финляндии в Украине.

Также, по словам вице-премьера, в правительстве сейчас прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Дании, Норвегии, а также других стран. Так, в Австрию чартерным рейсом уже отправились 200 украинских работников, всего в стране ожидают более 800 украинцев для сезонной работы.

На фоне тотальной украинской безработицы для многих наших граждан это шанс заработать на жизнь для себя и своей семьи.

Наличие в странах Европы рабочих мест и желания привлекать на них украинцев не оставляет надежды на то, что наши соотечественники захотят променять европейские зарплаты на ремонт родных украинских дорог. Воскобойник считает, что переориентация украинцев на работу дома пока выглядит нереальной.

«Для того, чтобы наши граждане остались дома, они должны получать ту сумму денег, которая обеспечит им нормальную современную жизнь, а не зарабатывать только на еду. В конкурентном мире, когда есть примеры соседних успешных стран, активные люди не будут сидеть и ждать, пока в Украине произойдет экономическое чудо, или хотя бы зарплаты составят 50-70 процентов от соседней Польши», - считает эксперт.

По мнению экспертов, украинскому правительству необходимо создать условия для расцвета малого бизнеса, не менять каждый год правила игры, снизить фискальное давление и всеми силами способствовать росту экономики. Тогда, через несколько лет, можно будет говорить о перспективах переориентации трудовых мигрантов на работу дома.

Можно сделать вывод, что желание украинских властей вернуть домой трудовых мигрантов выглядит заведомо нереалистичным и провальным как для каждого отдельно взятого заробитчанина, у которого практически нет шансов устроиться на хорошую работу дома, так и в целом для находящейся в кризисе украинской экономики.

Поэтому от наделенных нами властью чиновников требуется хотя бы не ставить палки в колеса украинцам в их стремлении заработать себе на жизнь, пусть и за пределами нашей страны.

Екатерина Жирий