VEON, глобальный цифровой оператор, который предоставляет конвергентную связь и онлайн-сервисы, сообщает, что через свою 100% дочернюю компанию "Киевстар" намерен увеличить инвестиции в восстановление цифровой инфраструктуры Украины до 1 млрд долларов США в течение пятилетнего периода с 2023 по 2027 год.
Это означает увеличение предыдущих инвестиционных обязательств компании в размере 600 миллионов долларов США на трехлетний период, о которых было объявлено ранее. Эти средства будут направлены на инвестиции в сетевые и цифровые услуги, включая потенциальные приобретения или развитие новых активов, социальные взносы и партнерства.
Председатель совета директоров и основатель VEON Оги Фабела, член совета директоров VEON и Киевстар, бывший государственный секретарь США Майкл Р. Помпео и президент Киевстар Александр Комаров примут участие в Международной конференции по вопросам восстановления Украины 2024 в Берлине на этой неделе, чтобы осветить текущие взносы VEON и Киевстар в обеспечение устойчивости Украины, а также дальнейшие обязательства VEON по восстановлению и восстановлению Украины, включая вышеупомянутый обновленный инвестиционный план.
"VEON и Киевстар всесторонне поддерживают устойчивость, восстановление и восстановление Украины: от удовлетворения жизненно важных потребностей украинцев в связи до обеспечения населения новейшими цифровыми возможностями, от защиты нашей сети с помощью партнерства с OpenRAN до обеспечения энергетической независимости и бесперебойности, от поддержки украинского бизнеса сегодня до инвестирования в цифровую экосистему страны в будущем. Учитывая поддержку международных инвесторов VEON, я с гордостью отмечаю, что Киевстар является ярким примером того, как социально ответственный бизнес с международными инвестициями может поддерживать страну во время войны", - отметил Александр Комаров, президент компании "Киевстар". "Вдохновившись нашим собственным примером, мы поддерживаем призыв Ukrainian Recovery Conference 2024 к бизнесу инвестировать в Украину, и делать это нужно уже сейчас! Я рад, что наша компания присоединяется, увеличив собственные инвестиционные обязательства: 1 миллиард долларов США в течение 5 лет".
Компания "Киевстар", принадлежащая VEON, стала одним из крупнейших иностранных инвесторов Украины в 2022 и 2023 годах по версии Forbes Украина, с капитальными инвестициями в размере 12,3 миллиарда гривен за эти два года - примерно 176 миллионов долларов США и 174 миллиона долларов США в 2022 и 2023 годах соответственно.
Среди основных направлений инвестиций Киевстар в цифровую инфраструктуру Украины можно выделить следующие:
- С 24 февраля 2022 года Киевстар построил 1 895 новых базовых станций LTE и модернизировал около 13 200 существующих базовых станций до стандарта 4G. Киевстар добавил более 4 100 населенных пунктов к покрытию 4G, и 95% населения подконтрольных Украине территорий имеют доступ к услугам 4G в сети Киевстар. Оператор имеет целью достичь почти полного (98%) покрытия населения технологией 4G на подконтрольной территории в течение следующих двух лет.
- Бытовые и бизнес-пользователи фиксированной связи получают выгоду от развертывания высокоскоростной сети GPON от Киевстар, которую планируют расширить до семи новых городов в 2024 году.
- В феврале 2024 года Киевстар и Rakuten Symphony подписали меморандум о намерениях, подтверждающий готовность Киевстар приобрести и развернуть технологию открытой сети радиодоступа (Open RAN) Rakuten Symphony в своей сети, которая будет включать в себя технологии 4G и 5G.
- Киевстар инвестировал 1 миллиард гривень (примерно 27,4 миллиона долларов США) в энергетическую устойчивость Украины, установив более 2 300 генераторов и 113 000 аккумуляторов, чтобы обеспечить работу сети и связь для клиентов, даже когда украинская энергетическая инфраструктура подвергается вражеским нападениям.
- В августе 2022 года Киевстар инвестировал в Helsi, ведущую цифровую платформу здравоохранения в Украине. По состоянию на март 2024 года Helsi имеет 2,5 миллиона ежемесячных активных пользователей на веб- и ОТТ-платформах, обслуживает почти 1 600 медицинских учреждений и более 38 000 медицинских работников, а в первом квартале 2024 года обеспечила осуществление 2,5 миллиона онлайн-записей на прием к врачу.
- Киевстар продолжает расширять сферу использования и возможности платформы самообслуживания "Мой Киевстар" и телевизионного приложения "Киевстар ТВ", насчитывающего почти 1,5 миллиона активных пользователей ежемесячно, а также локально ориентированный контент, включая образовательные ресурсы.
- Киевстар поддерживает украинский бизнес, интегрируя облачные сервисы обработки данных Amazon Web Services и Microsoft Azure. Технология Real-Time Kinematic от Киевстар находит применение в широком спектре профессиональных отраслей - от сельского хозяйства до работ по разминированию.
- Общая сумма поддержки клиентов и социальных инициатив Киевстар с февраля 2022 года составила 50 миллионов долларов США, включая корпоративные пожертвования и диджитал-привлечение пожертвований клиентов на разминирование Украины, что позволило собрать более 180 миллионов гривен (4,8 миллиона долларов США) в 2023-2024 годах на совместный проект по разминированию "Нам здесь жить" с Фондом компетентной помощи армии "Вернись живым".