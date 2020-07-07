В Украине продолжают дорожать строительные работы

Стоимость строительно-монтажных работ в Украине с начала года выросла на 1,2%.

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-мае 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, выросли на 1,2%.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, больше всего выросли в цене строительно-монтажные работы в сфере строительства жилых зданий - на 4,2%. В то же время больше всего снизилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 5,7%.

При этом стоимость строительно-монтажных работ в мае 2020 года, по сравнению с маем 2019 года, выросла на 1,1%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году в Украине цены на строительно-монтажные работы выросли на 23,6% по сравнению с 2018 годом.

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