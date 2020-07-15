В Украине может наступить дефицит кормов для кошек и собак - бизнес-сообщество обратилось к Зеленскому

Компании-члены Американской торговой палаты в Украине, Европейской Бизнес Ассоциации и Союза украинских предпринимателей обратились с открытым письмом к президенту Украины.

По информации бизнес-сообщества, в скором времени Украина может столкнуться с полной остановкой поставок импортных кормов для домашних животных. Некоторые производители уже прекратили ввоз своей продукции на украинский рынок.

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Такая ситуация сложилась из-за неоднозначности Закона «О безопасности и гигиене кормов», вступившего в силу с января 2020 года, отмечается в письме. Закон предусматривает признание эквивалентности требованиям Европейского Союза по регистрации кормовых добавок в украинском законодательстве. В то же время такая система регистрации так и не была создана. Сейчас Закон Украины «О безопасности и гигиене кормов» работает без нее, что делает невозможным любую поставку на отечественный рынок новых кормов или кормов с обновленной формулой.

На сегодня в Верховной Раде создано два законопроекта, а именно «О ветеринарной медицине и благополучии животных» и «О внесении изменений в заключительные положения Закона Украины «О безопасности и гигиене кормов» с целью стабилизации рынка кормов», которые, по словам экспертов отрасли, могут помочь в решении вопроса с выработкой и поставкой новых кормов для домашних животных в Украине. Бизнес-сообщество надеется, что президент Владимир Зеленский, премьер-министр и народные депутаты в ближайшее время поддержат эти законопроекты.

С полным текстом письма-обращения к президенту Украины можно ознакомиться на сайте Американской торговой палаты в Украине.

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