Если раньше наиболее популярными товарами для контрабанды были сигареты, алкоголь, спирт и топливо, то с 2021 г. возрастет популярность контрабанды т. н. ТИЭНов (табачных изделий электрического нагрева).

Украина становится центром контрабандной торговли в Европе. Ключевые причины – отсутствие уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, высокие доходы от продажи нелегальной продукции, а также действия государства, которая расширяет "ассортимент" для контрабандистов.

Об этом пишет в своей колонке на сайте "Украинские Новости" руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"В отличие от большинства стран Евросоюза – в Украине не предусмотрена уголовная ответственность за очень прибыльную контрабанду подакцизных товаров – алкоголя, табачных изделий, горючего. Фактически все, чем рискует контрабандист - это сама партия контрабандного товара и транспортное средство, если в нем была спрятана контрабанда", – напоминает А. Забловский.

Среди всех подакцизных товаров эксперт выделил контрабанду табачных изделий.

"2019 год стал годом катастрофического роста нелегального оборота сигарет в Украине. Только за год объемы нелегального оборота сигарет выросли в 6 раз (!) – с 1,1 до 6,6% рынка. Речь идет как об экспортной контрабанде из Украины в ЕС, так и импортной – в Украину из Молдовы (в первую очередь, Приднестровья), Беларуси и РФ. А также из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В Донецке местная табачная фабрика еще в мирные времена успешно освоила производство подделок наиболее популярных мировых брендов сигарет. Сейчас этот бизнес ставят на поток", - объясняет Андрей Забловский.

Одна из причин популярности контрабанды сигарет – существенный рост акцизов на сигареты в предыдущие годы.

Подобная ситуация, но еще в худшем масштабах, может повториться и на рынке ТИЭНов.

"На сигареты рост акциза был существенным, но более плановым и постепенным (на 20% в год плюс размер инфляции). Но на ТИЭНы с 2021 г. акциз вырастет сразу в 4,2 раза", – напоминает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

По подсчетам эксперта, повышение акциза и соответственно цены на ТИЭНы (в среднем до 80 грн за пачку) приведет к тому, что разница в ценах на ТИЭНы в Украине и отдельных странах-соседях (РФ, Беларусь, Молдова) будет составлять 50-60%.

"Объемы легальной реализации ТИЭНов в Украине могут снизиться – как из-за падения спроса (часть потребителей переключится на традиционные сигареты, часть – на контрабандную продукцию), так и из-за того, что рентабельность реализации ТИЭНов в Украине (которая и так значительно ниже по сравнению со странами ЕС) снизится по сравнению с рентабельностью традиционных сигарет", - прогнозирует Андрей Забловский.

Эксперт напомнил, что в странах Европы, в отличие от Украины, понимают все риски резкого повышения акциза на ТИЭНы. Там даже в условиях значительного дефицита бюджета, вызванного коронакризисом, выбирают умеренную акцизную политику.

"Например, в Великобритании и Венгрии акцизы на ТИЭНы решили повышать дважды в год, но очень постепенно (например, в Британии акциз на ТИЭНы в ноябре 2020 г. вырастет лишь с 244 до 251,6 фунтов за 1 кг продукции). В Чехии - рост лишь на 5%. В Латвии за 2016-2020 г. акциз на ТИЭНы вырос с 62 до 75 евро за кг", - приводит примеры налогообложения ТИЭНов в странах Европы Андрей Забловский.

Он напоминает, что ТИЭНы и сигареты – довольно разные по своему составу, физическим характеристикам, производственным затратам и влиянию на здоровье (государственное управление по безопасности пищевых товаров и лекарств США уже признало по крайней мере часть ТИЭНов потенциально менее вредными, чем сигареты).

"Запреты и резкие повышения акцизов могут привести к повышению доходов. Но не государственного бюджета Украины, а бюджетов других стран и личных "бюджетов" контрабандистов", – предостерегает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

Как свидетельствуют данные OLAF (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством), подавляющая часть контрабанды (в т. ч. табачных изделий) находится под контролем организованной преступности. И доходы от нее часто тратятся на коррупцию, поддержку другой преступной деятельности.

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Автор: УНИАН