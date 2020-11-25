В прошлом месяце наша страна произвела 1,65 миллиона тонн стали.

Украинские металлурги в октябре 2020 года, по сравнению с октябрем прошлого года, увеличили производство стали на 5,9% – до 1,65 миллиона тонн, опустившись при этом с 13-го на 14-е место в списке мировых производителей этой продукции.

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Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Отмечается, что по итогам октября лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 92,2 млн тонн (с ростом на 12,7% к октябрю 2019 года).

Далее следуют Индия (9,1 миллиона тонн, +0,9%), Япония (7,2 миллиона тонн, -11,7%), США (6,14 миллиона тонн, -15,3%), Россия (6,1 миллиона тонн, +4,3%), Южная Корея (5,9 миллиона тонн, -1,8%), Германия (3,4 миллиона тонн, +3,1%), Вьетнам (3,37 млн тонн, +111,5%), Турция (3,2 миллиона тонн, +19,4%), Бразилия (2,8 миллиона тонн, +3,5%), Иран (2,7 миллиона тонн, +27,9%).

В целом в октябре 2020 года, по сравнению с октябрем прошлого года, 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 7% - до 162 миллионов тонн.

По итогам января-октября текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,5% - до 17 миллионов тонн.

Всего в январе-октябре 2020 года 64 страны на 2% сократили производство стали относительно января-октября 2019 года, до 1,5 миллиарда тонн.

Что этому предшествовало

Украинские металлурги по итогам 2019 года сократили производство стали на 1,2% по сравнению с 2018 годом - до 20,8 миллиона тонн, сохранив 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

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Автор: УНИАН