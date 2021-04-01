Нехватка микросхем уже затронула производителей автомобилей, смартфонов и даже бытовой техники.

Один из крупнейших в мире производителей микросхем - тайваньская компания TSMC, в ближайшие три года инвестирует 100 миллиардов долларов в расширение производства своих заводов.

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Как сообщает Reuters, компания, в число клиентов которой входят такие гиганты как Apple и Qualcomm, уже анонсировала планы вложить 25-28 миллиардов долларов в разработку и производство передовых электронных чипов в нынешнем году.

Такой шаг был сделан компанией на фоне глобального дефицита полупроводниковой продукции. Сначала нехватка чипов заставила автопроизводителей сократить производство, но сейчас ее последствия ощущают на себе производители смартфонов, лэптопов и даже бытовой техники. При этом спрос растет в связи с карантинными ограничениями по всему миру.

В TSMC полагают, что спрос будет расти и дальше, с оглядкой на мегатренды актуальности 5G и высокопроизводительных вычислений.

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Автор: Дмитрий Захаров