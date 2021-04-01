Один из крупнейших в мире производителей микросхем - тайваньская компания TSMC, в ближайшие три года инвестирует 100 миллиардов долларов в расширение производства своих заводов.
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Как сообщает Reuters, компания, в число клиентов которой входят такие гиганты как Apple и Qualcomm, уже анонсировала планы вложить 25-28 миллиардов долларов в разработку и производство передовых электронных чипов в нынешнем году.
Такой шаг был сделан компанией на фоне глобального дефицита полупроводниковой продукции. Сначала нехватка чипов заставила автопроизводителей сократить производство, но сейчас ее последствия ощущают на себе производители смартфонов, лэптопов и даже бытовой техники. При этом спрос растет в связи с карантинными ограничениями по всему миру.
В TSMC полагают, что спрос будет расти и дальше, с оглядкой на мегатренды актуальности 5G и высокопроизводительных вычислений.
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