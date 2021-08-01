В последний раз биткоин стоил выше 40 тысяч долларов 15 июня.

В воскресенье 1 августа котировки самой распространенной в мире криптовалюты биткоина, которая последнюю неделю показывает рост, поднялись до уровня выше 42 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи CoinMarketCap.

До такой отметки биткоин не поднимался в течение последних трех месяцев.

В последний раз биткоин стоил выше 40 тысяч долларов 15 июня.

Читайте такжеУкраинские чиновники задекларировали биткоинов почти на 75 миллиардов гривень – OpenDataBotТогда он быстро обрушился до 31-32 тысяч долларов.

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Автор: Катерина Шварц