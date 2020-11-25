5 стартапов получат по 25 тысяч долларов, 2 стартапа – по 50 тысяч долларов.

Государственный фонд "Украинский фонд стартапов" (УФС) по итогам 14-го, 15-го и 16-го питчей (презентация проекта перед потенциальными инвесторами) принял решение выделить 225 тысяч долларов 7 украинским стартапам.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда на своем официальном сайте.

В частности, по 50 тысяч долларов получат следующие стартапы: eSalesPlatform (онлайн-платформа, которая помогает ритейлеру расширить рынки сбыта на международные маркетплейсы, такие, как Amazon и eBay) и HackenAI (мобильное приложение для личной кибербезопасности).

По 25 тысяч долларов получат такие стартапы: RE-leaf PAPER (стартап по созданию крафтовой бумаги, изготовленной на основе волокнистой массы из опавших листьев); iceFood (проект по созданию замороженных и полезных первых блюд, вторых блюд, десертов и напитков); AI Impulsar (программное обеспечение, которое помогает контролировать и анализировать состояние людей с аутизмом и деменцией, а также заранее извещает людей с эпилепсией о вероятности развития кризисного состояния); Muscreators (онлайн-сервис для эффективного и масштабного продвижения артиста) и Smart Way (мобильное приложение для для простого взаимодействия с таможней на границе).

Что этому предшествовало

В октябре один из крупнейших украинских операторов мобильной связи компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, и УФС подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, предусматривающий взаимодействие по обмену информацией, участие в совместных проектах, проведение событий и встреч по поддержке украинских стартапов.

Справка УНИАН

Украинский фонд стартапов (УФС) - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров Украины.

Миссия фонда - поддерживать инновационные проекты и помогать украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании.

Фонд предоставляет гранты компаниям и физическим лицам-предпринимателям на начальных стадиях их развития (pre-seed и seed).

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Автор: Павел Степанец