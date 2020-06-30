Сигаретную монополию "Тэдиса" могут поддерживать силовики – нардеп

Большой̆ интерес к делу «Тэдиса» проявляет отдел «К» Службы безопасности Украины.

Международные и украинские производители табачной продукции во главе с монополистом «Тэдис» не выполняют решение АМКУ и не выплачивают штраф в размере 6,5 млрд гривен. Монополию «Тэдиса», как предполагается, не дают ликвидировать силовики.

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Об этом сообщает ресурс Dubinsky.pro нардепа Александра Дубинского.

Отмечается, что из-за невыполнения «Тэдисом» решения АМКУ №697-р от 10 октября 2019 года о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции комитет был вынужден обратиться в суд, где 24 июня 2020 года должно было произойти рассмотрение дела.

«Со стороны АМКУ этот процесс курирует Юрий Терентьев, а со стороны Офиса президента — замглавы Андрей Смирнов. После начисления штрафа еще в 2016 году «Тэдис» и табачники не выполнили предписание Комитета по демонополизации украинского рынка. Как результат — в 2019 году целая группа компаний, участвовавшей в монополии получила миллиардные штрафы. Но, как и ожидалось, суд не состоялся. Заседание было перенесено на несколько недель», - отмечается в материале.

Подчеркивается, что эта ситуация выгодна «Тэдису» и производителям сигарет, и ни о каком законном решении речи не идет.

«Запушенный монополистами механизм заставляет стопорить все в судах и сохранять монополию, а закон просто не выполняется, ведь уровень доходов производителей сигарет и их дистрибьютера «Тэдис» позволяет закрывать вопросы и с чиновниками, и с политиками. По информации некоторых изданий, большой̆ интерес к данному делу проявляет отдел «К» Службы безопасности Украины, в результате чего складывается мнение, что именно СБУ является основным противником вынесения решения о штрафе монополистов», - говорится в материале.

Так, после обыска СБУ Львовской табачной фабрики в 2019 году рынок полностью перестроился и, по всей вероятности, начал работать в интересах правоохранителей. Об этом может свидетельствовать тот факт, что несмотря на все громкие обещания силовиков, никаких проблем у фабрики не возникло: дело не было передано в суд, а предприятие продолжает успешно работать.

Подчеркивается, что ликвидировать «табачную монополию» можно через уплату штрафов, ведь иностранные корпорации обязаны продавать сигареты всем желающим на рынке, а не только «Тэдису». Но пока что производители сигарет поддерживают теневую схему и получают сверхприбыль.

«Силовики не дают ликвидировать схему «Тэдиса» и влияют на судей, тем самым не обеспечивая работу на рынке всех операторов в данном сегменте. Давление на суд не прекращается, таким образом поддерживая жизнедеятельность монополии. Решение Антимонопольного комитета не выполняется, а ситуация искусственно затягивается на неопределенные сроки. Хочется верить, что проблему решат, а СБУ не имеет отношения к ее нынешнему усугублению», - заключается в материале.

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