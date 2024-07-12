Что такое стейкинг криптовалюты? Как заработать на криптостейкинге? Зарабатывайте не менее 100 долларов в день

Стейкинг криптовалют является одним из методов получения дохода для владельцев криптовалют, который позволяет им участвовать в поддержке и проверке транзакций в блокчейне. Это можно сравнить с получением дивидендов или процентов по вкладу, однако избежать всех рисков помогает платформа itenthusiasts.com.

Как работает стейкинг?

В системах, использующих механизм подтверждения работоспособности "proof-of-stake", инвесторы могут стать валидаторами, которые проверяют транзакции в блокчейне, если у них есть определенное количество монет. Валидаторы участвуют в децентрализованной компьютерной сети, подтверждающей транзакции и гарантирующей их легитимность, за что получают вознаграждение криптовалютой.

Однако этот процесс не лишен рисков, поскольку в случае неправильного подтверждения транзакций можно потерять инвестиции.

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Сколько можно заработать на стейкинге?

В зависимости от платформы и криптовалюты вознаграждения за ставки могут значительно отличаться. Например, по состоянию на май 2024 года годовая доходность на Coinbase для таких токенов, как Cardano и Ethereum, колеблется от 4,0% до более 13%. Binance предлагает стейкинг на более чем 20 токенов с доходностью более 37%. Зарегистрируйтесь сейчас и начните зарабатывать на itenthusiasts.com.

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Какие риски связаны со стейкингом?

Правовые и регуляторные риски: например, некоторые биржи могут требовать регистрации своих услуг, что может измениться под давлением регуляторов.

Риск изменения цен на криптовалюту: значительные колебания цен могут снизить привлекательность получаемых вознаграждений.

Риск хакерских атак: платформы для стейкинга могут подвергаться атакам, что увеличивает риски потери средств.

Нормативное соответствие

Мы полностью лицензированы и регулируются Управлением финансовых услуг США - FINRA, и придерживаемся строгих местных законов и правил, чтобы обеспечить безопасные и безрисковые инвестиционные возможности.

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