Плохая кредитная история (КИ) - одна из наиболее распространенных причин отказа в предоставлении кредита. Но если раньше человек с проблемной КИ практически не имел возможности восстановить свою репутацию в глазах потенциальных кредиторов, то сегодня, благодаря сервису Scorector это стало возможно.

Что такое Scorector?

Что такое Scorector?

Scorector — не имеющий аналогов на украинском рынке сервис, позволяющий быстро и, главное, совершенно легально исправить негативную кредитную историю заемщика. Восстановление репутации заемщика происходит в три этапа:

1 этап — сбор данных о текущей кредитной истории пользователя;

2 этап — анализ результатов и подготовка рекомендаций, с помощью которых заемщик сможет "исправиться" в глазах потенциальных кредиторов;

3 этап — создание персонального плана по улучшению кредитной истории.

Помимо исправления КИ пользователям сервиса предоставляется обучающий курс по финансовой грамотности и важные знания в области управления собственными и кредитными средствами.

Как Scorector улучшает кредитную историю?

Участники программы получают деньги в долг в рамках специальной кредитной линии, представляющей собой серию небольших траншей. Их погашение производится каждые 7 дней согласно ранее сформированного и согласованного графика, а сумма каждого нового транша больше суммы предыдущего.

После каждой успешной оплаты информация направляется в Бюро кредитных историй. Чем дольше человек пользуется программой, тем выше его кредитный рейтинг и, соответственно, тем выше доверие со стороны банков и нефинансовых организаций, предоставляющих деньги в долг. В среднем на исправление кредитной истории требуется от 2 до 4 месяцев.

Количество участников программы Scorector ежедневно растет. Так, во втором полугодии 2021 года сервис получил на 74% больше обращений, чем в первом полугодии. 94% всех пользователей успешно прошли программу и улучшили свою кредитную историю, при этом средняя сумма кредитов, полученных участниками после ее завершения, составила 8 350 грн.