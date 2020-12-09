С целью регуляции отраслевых изменений был также создан проект Закона №4101.

Члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ вычеркнули из законопроекта №4101 положения, которое позволяло импортерам и производителям электронных сигарет продать остатки ввезенной или изготовленной в 2020 году продукции на протяжении первых шести месяцев следующего года.

Об этом сообщают Деньги.ua.

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С 1 января, большинство электронных сигарет и смесей в 15000 магазинах розничной торговли и на складах - будут вне закона.

Очередной ляп депутатов может на месяцы парализовать целую отрасль.

16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за закон №1210 О внесении изменений в Налогового кодекса Украины.

Среди прочего, документ облагает акцизным налогом электронные сигареты и компенсирует потери государственного бюджета от перехода курильщиков классических сигарет на альтернативную продукцию. Минфин и ГНС обещали индустрии возможность в течение 2021 реализовать произведенную или импортируемую в 2020-м продукцию. Сроки «переходного периода» всех устраивали, не было особых возражений и по ставкам налогообложения. Закон начинает действовать с 1 января 2021 года.

С целью, регуляции отраслевых изменений был также создан проект закона №4101 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины». Но, во время корректировок, члены профильного комитета, разработали собственный законопроект №4101-Д, в котором «ошибочно» удалили, положения, позволявшие продавать продукцию, произведенную или импортируемую в Украину в 2020 году, в течение первых шести месяцев 2021 года. После Нового года рынок электронных сигарет будет остановлен, потому что даже импортеры и оптовики по состоянию на конец 2020-го до сих пор не получили акцизную марку и необходимые лицензии на торговлю. Собственники розничных точек вообще не имеют возможности получить акцизную марку и продать уже выкупленную продукцию.

Отклоненный Комитетом законопроект №4101 от 15.09.2020 года и альтернативный законопроект №4101-2 от 01.10.2020 года раньше содержали чрезвычайно важное положение: "Жидкости, используемые в электронных сигаретах, не маркированы марками акцизного налога, обращаются к 30 июня 2021 включительно». Данное положение было внесено правительством Украины на выполнение своих международных обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. В документе четко отмечается, что необходимо установить переходный период с целью создания условий для проведения модификации производственного процесса и реализации складских остатков, особенно в отношении продукции, отличной от сигарет.

Производителям и импортерам электронных систем доставки никотина и их составляющих требуется дополнительное время для подготовки к новым законодательным ограничениям. На складах и в магазинах содержатся запасы продукции не менее, чем на три месяца - их элементарно нужно продать. Электронные системы доставки никотина, являются товарами невысокой ликвидности и с длинным периодом оборачиваемости, поэтому малым и средним предпринимателям также требуется не менее года для продажи имеющихся товарных запасов.

А импортерам и производителям жидкостей, используемых в электронных сигаретах, элементарно необходимо получить лицензию на оптовую торговлю, которая является обязательным с 01.01.2021 года! После получения такой лицензии нужно заказать и наклеить марки акцизного налога на всю продукцию, находящуюся на складах и в магазинах - а это запрещено украинским законодательством! Патовая ситуация.

Народные избранники сознательно или нет, но ставят под угрозу поступления в государственный бюджет, запланированные в 2021 году от отрасли электронных сигарет. Также, члены комитета подставляют правительство и лично Премьер-министра Дениса Шмыгаля, потому что проект №4101 готовился непосредственно Кабмином, именно с целью сбалансированных бюджетных поступлений.

Осенью 2019 года, Владимир Зеленский на встрече с представителями табачной отрасли подчеркивал, что вопросы улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков - являются приоритетными. Но, похоже, для членов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ, мнение Президента не важно.

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Автор: УНИАН