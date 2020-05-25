В Украине после ослабления карантина возобновили работу 69% ресторанов - OpenDataBot

По данным OpenDataBot, за время карантина прибыли ресторанов в Украине сократились в 3,5 раза.

В Украине сейчас работает 69% ресторанов, которые возобновили свою работу после ослабление карантина.

Об этом сообщается на сайте онлайн-платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

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«Мы приняли 12 марта (последний день перед объявлением карантина - УНИАН) за 100%. По состоянию на 12 апреля работало только 32% заведений, а их обороты упали до 22%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с тех пор сфера общественного питания постепенно начала восстанавливаться. Сейчас в Украине работает 69% ресторанов, однако их обороты увеличиваются не так быстро - на данный момент они вернулись к показателю в 51%.

«Рестораторам нужно пересмотреть ассортимент меню, возможно концепцию, цены, порции, и сориентироваться, как адаптироваться к новому рынку. Заведения, которые выживут, скорее всего, смогут выйти на показатели начала 2019 года не раньше следующего года», - приводятся в сообщении слова СЕО компании по автоматизации ресторанов Poster Родиона Єрошека.

По данным онлайн-платформы, продажа общепита в Украине также постепенно начали расти. Всего за время карантина доходы ресторанов сократились в 3,5 раза.

Как сообщал УНИАН, с 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. Правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

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