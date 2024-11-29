Регулятор планирует пересмотреть свое решение по прайс-кепам

Сообщается, что инициатива направлена на сбалансирование энергосистемы.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена начать процедуру пересмотра предельных цен на ключевых сегментах энергетического рынка с начала 2025 года.

По данным ExPro, этот вопрос вынесут на обсуждение во время заседания 4 декабря. Согласно пояснительной записке к проекту постановления, эта инициатива направлена на сбалансирование энергосистемы и минимизации количества и продолжительности отключений потребителей.

"НКРЭКУ в пределах своей компетенции постоянно осуществляет оперативный мониторинг и анализ работы сегментов рынка электрической энергии и прорабатывает вопросы поиска путей устранения причин дестабилизации их функционирования, поиска решений, направленных на обеспечение надежной работы энергосистемы и безопасности поставок в условиях действия военного положения", - отмечается в обосновании документа.

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Однако, несмотря на заявленные намерения по пересмотру, в предложенном проекте постановления предельные цены предлагается оставить на нынешнем уровне.

Ранее ряд экспертов и аналитиков энергетического рынка заявили, что Украине необходимо изменить некоторые правила на рынке электрической энергии. В частности, они отмечали, что имеющиеся прайс-кэпы ограничивают возможности для импорта и восстановления энергосистемы, а также могут помешать ее дальнейшей интеграции с европейской энергосистемой.