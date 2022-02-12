Приватизация непрофильных государственных активов, в частности киевского "Президент-Отеля", является необходимым шагом для их восстановления и успешного развития объектов в будущем, а также условием для инвестиций и создания новых рабочих мест.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

"У меня нет сомнений: Президент-Отель нужно приватизировать, и как можно скорее. Минимальные инвестиции для поддержки отеля в рабочем состоянии должны составить порядка 500 миллионов гривен", — заявил Игорь Мазепа, генеральный директор Concorde Capital.

В компании советника по приватизации Concorde Capital отмечают, что в течение долгого времени государство откладывало приватизацию непрофильных активов "на потом". Такая политика негативно сказалась на материально-техническом состоянии предприятий. С этим согласны и другие эксперты.

"Большая приватизация опоздала минимум лет на 20. Если бы приватизацию госпредприятий начали хотя бы 10 лет назад — ситуация была бы лучше. Во всяком случае, запустить этот процесс лучше поздно, чем никогда.

Что же касается "Президент-Отеля" — объект давно нужно приватизировать. Чем быстрее это сделать — тем лучше", — считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Президент-Отель" — государственный четырехзвездочный отельно-ресторанный комплекс в деловом квартале Киева, входит в перечень объектов большой приватизации.

В 2009 году Государственное управление делами передало "Президент-Отель" в долгосрочную аренду до 2034 года.

В прошлом государство предприняло три неудачные попытки приватизации "Президент-Отеля" — в 2014, 2015 и 2017 годах.