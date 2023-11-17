Если посмотреть на причину повышения тарифа, то Укрэнерго закладывает в это повышение выплаты по своим долгам, отметила председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

Повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которое запланировали в Укрэнерго, загонит экономику Украины еще глубже в кризис, поэтому правительству стоит присоединиться и помочь государственному монополисту реструктуризировать долги, которые являются основной причиной роста тарифов. Об этом заявила председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

"Если посмотреть на причину повышения тарифа, то Укрэнерго закладывает в это повышение выплаты по своим долгам. Но при этом каждая компания на рынке, которая сейчас работает, работает над реструктуризацией своих долгов, чтобы был шанс выжить нашей экономике и иметь людям рабочие места. Поэтому нормально возникает вопрос к Укрэнерго: а почему они не могут реструктуризировать свои долги?", - подчеркнула Колесникова.

Она выразила уверенность, что если Укрэнерго начнет серьезно заниматься переговорами со своими кредиторами насчет реструктуризации своих долгов и выплат даже по процентам, то компания сможет спокойно выйти из ситуации, и не затягивать в кризис всю промышленность.

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"Если мы говорим, что нам надо экономику ставить на ноги, то нам надо, чтобы предприятия работали и были конкурентоспособными на мировом рынке. Повышение тарифов, любых, просто добьет нашу отрасль", - предупредила Колесникова.

В то же время она отметила: если Укрэнерго повысит эффективность своей работы, она не будет нуждаться в постоянном повышении тарифов.

"Нам кажется, что правильным решением является сейчас обращаться к правительству, чтобы они помогли Укрэнерго в переговорах по реструктуризации их долгов. Ведь каждое повышение тарифов для промышленности несет нагрузку не только на экономику и поступления в бюджет и валютную выручку, но и на плечи обычных граждан Украины. Потому что даже элементарный хлеб будет стоить дороже", - резюмировала Колесникова.

Как известно, НКРЭКУ одобрила повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. После повышения тарифов доход Укрэнерго должен составить 58,7 млрд грн.

В свою очередь, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что повышение тарифа Укрэнерго ничем не обосновано и призвано просто скрыть неэффективность менеджмента, который хочет получать высокие зарплаты.