Украинские ломозаготовители полностью переориентировали экспорт на Польшу. Ранее основным направлением была Турция, но с 2023 года главным покупателем стали польские компании. Такие расчеты представил GMK Center на базе данных Государственной таможенной службы.

В позапрошлом году они приобрели 160,6 тыс. т украинского лома, или 88% всего экспортируемого объема. В прошлом году поставки в Польшу выросли до 248,6 тыс. т, что составило 85% ломоэкспорта. В нынешнем году за январь-февраль польские контрагенты получили 38,85 тыс. т украинского сырья, 94,8% от всего объема экспорта. Таким образом, поставки лома в европейском направлении стремительно растут, говорят в Центре.

При этом Евросоюз, в отличие от Турции, сам является крупным ломоэкспортером. Это означает, что еврометаллурги не испытывают тех проблем с ломообеспечением, с которыми сталкиваются их украинские коллеги. В 2024 году европейские заготовители направили за рубеж 16,72 млн т лома. В том числе экспорт лома из Польши составил около 1,3 млн т, подчеркивают аналитики.

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"В то же время немногочисленные работающие украинские метпредприятия сталкиваются с угрозой сокращения производства стали и проката, в том числе из-за нехватки лома. В свою очередь, это уменьшает выручку металлургов и, далее по цепочке, бюджетные отчисления. В начале февраля представители металлургической и литейной отраслей заявляли об угрозе значительного дефицита лома в 2025 году на внутреннем рынке", - подчеркнули в GMK Center.