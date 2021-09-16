Новая стратегия позволит компании поддержать долгосрочное устойчивое развитие и сфокусируется на трех ключевых направлениях:

1. Устойчивое земледелие: внедрение практик восстановительного земледелия на более 3 млн га – это площадь сельскохозяйственных земель поставщиков сырья для PepsiCo.

2. Устойчивая цепочка поставок:

углеродистая нейтральность к 2040 году;

восстановление 100% воды, которую использует компания;

новые цели по упаковке.

3. Устойчивый выбор:

расширение ассортимента за счет полезных для человека и окружающей среды продуктов, в т.ч. продукции из растительного белка, цельнозерновых ингредиентов, орехов и семян;

внедрение бизнес-моделей, минимизирующих одноразовую упаковку.

15 сентября 2021 компания PepsiCo представила стратегию PepsiCo Positive (pep +), нацеленную изменить подход к ведению бизнеса и положительно повлиять на жизнь людей и планеты. Pep + станет руководящим принципом для развития компании и изменения всех бизнес-процессов - от ответственной закупки сырья, более экологичного производства и продаж продукции до привлечения и поощрения потребителей выбирать полезные для людей и планеты продукты питания.

"PepsiCo Positive - будущее нашей компании, абсолютно новый образ ведения нашего бизнеса, где приоритеты - устойчивое развитие и человеческий капитал. Эта стратегия соответствует новым реалиям жизни, когда потребители ожидают большего от компаний и хотят понимать их влияние на общество, - заявил Рамон Лагуарта, председатель совета директоров и главный исполнительный директор PepsiCo. - Pep + изменит наши бренды и их стратегию по завоеванию рынка. Только представьте, как чипсы Lay's начинают свою жизнь в поле из картофеля, выращенного ответственно, с позиций восстанавливаемого земледелия. На заводе их производят ресурсо- и энергосберегающим способом, добавляют минимум соли и фасуют в перерабатываемой упаковке. Это и есть устойчивый выбор для потребителей - чипсы будущего. Говоря о лучшем завтра, имеем в виду именно это. А теперь представьте масштаб изменений всех наших 23 брендов, ежегодные доходы каждого из которых превышают 1 млрд долларов".

Стратегическая трансформация Рep + имеет три ключевых направления, определяющие амбициозные цели до 2030.

Устойчивое земледелие: Практики устойчивого земледелия, закупка сырья из ответственных источников, инвестиции в улучшение жизни более чем 250 000 человек сельскохозяйственной цепочки поставок PepsiCo.

С 2019 PepsiCo Украина успешно сотрудничает с производителями чипсов картофеля, внедрив агропрограму для локализации сырьевой базы.

Компания пропагандирует бережное обращение с землей и окружающей средой: точное земледелие, севооборот, использование "зеленых" удобрений, вводит передовые цифровые решения, такие как CropTrak для управления процессом выращивания картофеля (поливом), что способствует экономии воды. PepsiCo также помогает фермерам повышать качество и эффективность выращивания и хранения картофеля, снижает выбросы углерода.

Устойчивая цепочка поставок: PepsiCo планирует стать полностью углеродно-нейтральной компанией в 2040, восстанавливать 100% использованной воды к 2030, изменить упаковку продукции на более экологическую, включительно с 50% сократить первичный пластик в упаковке напитков в 2030 и способствовать построению экономики замкнутого цикла. К 2022 году напитки Pepsi будут в упаковке из полностью переработанного пластика (rPET) в 11 странах Европы. В Украине в 2021 запущен в продажу холодный чай Lipton Ice Tea в rPET.

PepsiCo инвестирует в инфраструктуру из раздельного сбора и переработки, чтобы упаковки никогда не становились мусором. Вместе с партнерами компания финансирует пилотный проект по раздельному сбору бытовых отходов в Вышгороде, инициирует организацию расширенной ответственности производителей (ОРВП), направляя Украину к внедрению циркулярной экономики.

Устойчивый выбор: PepsiCo в дальнейшем будет расширять продуктовый портфель за счет следующих решений:

использование ингредиентов, не вредящим окружающей среде - растительного белка, бобовых, злаков;

ускорение программы уменьшения сахара и соли в своей продукции и использования полезных для здоровья растительных масел;

переход на новые бизнес-модели, минимизирующие одноразовую упаковку.

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Автор: Григорий Бондарь