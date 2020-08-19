Минфин сократил размещение ОВГЗ в четыре раза
Министерство финансов Украины впервые за последние три недели сократило размещение облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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Министерство финансов в ходе аукциона ОВГЗ во вторник, 18 августа, привлекло 2,51 млрд грн в эквиваленте. 1,66 млрд грн удалось привлечь от продажи гривневых бумаг, а еще $31 млн — от размещения валютных ОВГЗ.
Что предложили инвесторам
В ходе аукциона инвесторам были предложены гривневые бумаги со сроком обращения 6 месяцев и 2 года и долларовые ОВГЗ со сроком обращения в 8 месяцев.
По 6-месячным бумагам Минфину удалось привлечь 999,52 млн грн под 7,82% годовых, а по двухлетним — 663,77 млн грн под 10,14%.
От размещения номинированных в валюте ОВГЗ министерство смогло привлечь $31 млн под 3,39% годовых.
Вложения нерезидентов
- Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.
- Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам первой недели июля 2020 года сократился на 586,65 миллиона гривень, или на 0,6%, – до 99,02 миллиарда гривень.
- 10 июля 2020 года объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели сократился на 3,33 млрд грн, или на 3,4%, – до 95,69 млрд грн.
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