Решение правительства о приостановлении бронирования дестабилизирует работу украинского бизнеса. Последствия этого решения будут серьезные - речь идет о потерях бюджета, ослаблении экономики и кризисе на продовольственном рынке. Об этом говорится в исследовании Forbes, который собрал комментарии представителей украинского бизнеса и промышленных ассоциаций.

"Предприятия больше месяца ждут получения статуса критически важных компаний для экономики, которые имеют право бронировать сотрудников от мобилизации. В Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) говорят, что решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто "зависают" в соответствующих органах". О похожих проблемах Forbes рассказали еще пять компаний и одно объединение, представляющее интересы ІТ-бизнеса", - пишет издание.

Причина - аудит предприятий, которые уже имеют бронирование. Его инициировало Министерство обороны. Решение о признании предприятия критическим выдают все министерства и областные военные администрации. Но все эти органы сейчас не принимают решения о критичности предприятий: эту информацию Forbes подтвердили собеседники в Офисе президента и правительстве. В Минобороны тем временем от комментариев отказались.

Видео дня

"Бизнес обеспокоен отсутствием понятной коммуникации со стороны правительства. "Предоставление статуса критичности приостановлено, но нормального разъяснения до сих пор не было", - говорят в пресс-службе "Ассоциации ритейлеров Украины". Ассоциация направила обращение в Кабмин относительно потенциальных коррупционных рисков и возможных злоупотреблений, а также сообщила об угрозе продовольственной безопасности страны", - подчеркнули в Forbes.

Также в компаниях жалуются на игнорирование отдельными местными ТЦК постановления Кабмина №516 - об автоматическом продлении на три месяца отсрочек от мобилизации, которые были актуальны на 7 мая этого года. В худшем случае может это закончиться мобилизацией критически важных для производства работников, указывает издание.

"Больше всего бизнес обеспокоен потенциальными изменениями в процедуре бронирования. После вопроса безопасности, бронирование сотрудников является наиболее важным для бизнеса, - рассказали Forbes в "Интерпайп", - Любые изменения в этом процессе не могут не волновать и чем они чаще, тем больше непрогнозируемости для работы бизнеса". К тому же, если правительство пойдет на уменьшение критериев для бронирования сотрудников или уменьшит процент тех, кто может под него подпадать, это повлияет на производственный процесс и профессии, которые являются исключительно мужскими.

"Дальнейшая мобилизация специалистов высокого уровня рано или поздно приведет к потере способности не только поддерживать регионы присутствия и наполнять государственный бюджет налоговыми поступлениями, но и к снижению благотворительной помощи Силам обороны", - резюмировали в издании.