Генпрокуратура Турции объявила в международный розыск основателя криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Он сбежал из страны, прихватив $2 млрд средств инвесторов.
Читайте такжеКак не стать жертвой обмана: в Украине растет количество жертв аферистов при покупке авто (видео)Ранее биржа Thodex внезапно остановила торги, заявив о нехватке финансового обеспечения для продолжения операций.
Суд выдал разрешение на арест 27-летнего Фарука Фатиха Озера за «создание организации в целях мошенничества и совершения преступления с использованием информационных систем, банков или кредитных организаций в качестве инструмента», сообщает агентство Anadolu.
По распоряжению Генпрокуратуры на рабочем месте подозреваемого был произведен обыск, также были заблокированы его банковские счета.
МВД Турции считает, что Фарук Фатих Озер может находиться в Албании. Он мог улететь в Тирану из Стамбула 20 апреля. Турция намерена добиваться его экстрадиции. Как сообщает агентство, по этому делу уже задержаны 62 подозреваемых, еще 16 разыскивают.
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