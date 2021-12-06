В рамках ежегодного рейтинга DOU определены лучшие работодатели среди крупнейших сервисных ИТ-компаний Украины. В тройке лидеров: Itellias, N-iX и Genesis.
В опросе приняло участие почти 24 тыс. сотрудников из более 1400 компаний (оценивать компанию могли только специалисты, которые там работают). Список составили по пяти блокам вопросов: компенсация, условия труда, проект, карьера и лояльность.
5-ка лучших компаний в четырех группах по количеству сотрудников выглядят так:
- Более 1500 сотрудников: Intellias, N-iX, Genesis, Sigma Software, ELEKS;
- 800–1500 сотрудников: Andersen, SQUAD, Plarium, Parimatch Tech, Innovecs;
- 200–800 сотрудников: Terrasoft, AllSTARSIT, Computools, Svitla Systems, AgileEngine;
- 81–200 сотрудников: Codemotion, Crunch, Unicsoft, Ringostat, MWDN.
Также в рейтинге есть разбивка работодателей по городам:
Лучший работодатель Киева – Codemotion;
- Харькова – KitRUM;
- Львова – Crunch;
- Днепра – M2E;
- Одессы – 3DLOOK;
- Черновцов – AMC Bridge.
Кстати, за последний месяц осени по сравнению с октябрем в Украине на 18% выросло количество вакансий на рынке труда. Самой популярной специальностью в ноябре был разнорабочий, а также сборщик, грузчик, электрик и упаковщиков.
По всей стране в ноябре также вырос спрос на водителей, охранников и мерчендайзеров – 25%, 23% и 18% соответственно.