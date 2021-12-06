В опросе приняли участие ИТ-специалисты из ведущих украинских компаний, которые заполнили анкету и оценили своего работодателя.

В рамках ежегодного рейтинга DOU определены лучшие работодатели среди крупнейших сервисных ИТ-компаний Украины. В тройке лидеров: Itellias, N-iX и Genesis.

В опросе приняло участие почти 24 тыс. сотрудников из более 1400 компаний (оценивать компанию могли только специалисты, которые там работают). Список составили по пяти блокам вопросов: компенсация, условия труда, проект, карьера и лояльность.

5-ка лучших компаний в четырех группах по количеству сотрудников выглядят так:

Более 1500 сотрудников: Intellias, N-iX, Genesis, Sigma Software, ELEKS;

800–1500 сотрудников: Andersen, SQUAD, Plarium, Parimatch Tech, Innovecs;

200–800 сотрудников: Terrasoft, AllSTARSIT, Computools, Svitla Systems, AgileEngine;

81–200 сотрудников: Codemotion, Crunch, Unicsoft, Ringostat, MWDN.

Также в рейтинге есть разбивка работодателей по городам:

Лучший работодатель Киева – Codemotion;

Харькова – KitRUM;

Львова – Crunch;

Днепра – M2E;

Одессы – 3DLOOK;

Черновцов – AMC Bridge.

Кстати, за последний месяц осени по сравнению с октябрем в Украине на 18% выросло количество вакансий на рынке труда. Самой популярной специальностью в ноябре был разнорабочий, а также сборщик, грузчик, электрик и упаковщиков.

По всей стране в ноябре также вырос спрос на водителей, охранников и мерчендайзеров – 25%, 23% и 18% соответственно.

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Автор: Денис Пономаренко