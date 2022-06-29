Украина должна фиксировать все случаи покупки в России другими государствами краденого зерна и выставлять им соответствующие претензии, отметил народный избранник.

Усилить логистику, экспортировать муку вместо пшеницы и перевести зерно в корма для скота - такие три пути решения проблемы с экспортом предложил народный депутат из группы "Партия "За будущее" Сергей Лабазюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Украина создала возможности для экспорта украинской продукции по железнодорожным путям, автодорогам. Таким образом мы вывозим около 2 млн тонн в месяц. Но этого далеко не достаточно, потому что в мирные времена объем был 5-6 млн тонн. Возобновить экспорт нам очень помогает Польша, где тысяча украинских вагонов-зерновозов будут переоборудованы на узкую колею, которая позволит везти больше зерна на экспорт через порты Гдыни и Гданьска. Но без Черного моря нам не удастся выйти на те объемы, которые производит и может экспортировать Украина. Это уже привело к тому, что сегодня цена на зерно на внутреннем рынке вдвое ниже европейской. То есть сегодня аграриям не рентабельно выращивать зерно и продавать на внутреннем рынке дешевле себестоимости. Если не увеличить экспорт, это может привести к сокращению производства и возможному дефициту. Поэтому мы, в первую очередь, должны по возможности использовать все инструменты, работать над логистикой (железная дорога, автодороги, речные порты). И конечно давить на Россию дипломатическим путем с помощью наших партнеров для разблокировки портов и экспорта зерна Черным морем. Вторая задача - запуск всех возможных мощностей по переработке. Соответственно Украина будет экспортировать готовый продукт, а не сырье. Автоматически - это меньший объем в тоннаже, но больше в деньгах. И третье - перейти к увеличению животноводства (зерновую группу перевести в корма). Плюс от продажи мяса - это дополнительный доход", - отметил Сергей Лабазюк.

Вместе с тем, народный депутат подчеркнул, что Украина должна фиксировать все случаи покупки у России другими государствами краденого зерна и выставлять им соответствующие претензии.

"Львиная доля краденого зерна идет в Турцию. Именно в ту страну, где должны были бы состояться теоретически переговоры, чтобы решить эту проблему. Мы должны вести диалог с теми странами, которые покупают краденое украинское зерно у России, чтобы они остановились. Мы должны, я считаю, выставлять претензию", - заявил Сергей Лабазюк.