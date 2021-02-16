Членство в сети предоставит Национальному банку возможность обмена опытом, информацией и аналитическими отчетами между регуляторами разных стран мира.

Национальный банк Украины стал членом Глобальной сети финансовых инноваций (GFIN), что соответствует Стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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"Мы надеемся на дальнейшие успешные шаги в направлении эффективного развития финтеха благодаря участию в GFIN. Этот международный информационный хаб регуляторов и центробанков занимается развитием Finteh, RegTech, SupTech и другими инновациями, повышающими защищенность, безопасность и доступность финуслуг", - цитирует пресс-служба начальника управления европейской интеграции и международных программ НБУ Владимира Кучина.

Отмечается, что членство в сети GFIN предоставит Национальному банку возможность обмена опытом, информацией и аналитическими отчетами между регуляторами разных стран мира, экспертную помощь в построении регуляторной "песочницы" в соответствии с лучшими мировыми практиками, а также возможность изучения инновационных решений для полноценного понимания вероятных рисков, современных подходов и методологии регулирования финтех-рынка.

Основной миссией сети являются содействие сотрудничеству и обмену опытом по вопросам инноваций между финансовыми регуляторами и улучшение сотрудничества в сфере финтеха между регуляторами и бизнесом.

Что такое GFIN

Глобальная сеть финансовых инноваций (GFIN) официально основана в январе 2019 года как объединение регуляторов финансовых рынков и частных компаний, работающих в сфере финтех. Объединение стремится обеспечить возможности для эффективного взаимодействия финтех-компаний с регуляторами, а также создать возможности для масштабирования инноваций на международном уровне.

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Автор: Богдан Слуцкий